Как используются миллиарды, выделенные на расселение аварийного жилья

Сергей Степашин на радиостанции `Комсомольская правда`. Фото: Иван МАКЕЕВ

«На модернизацию жилищно-коммунального хозяйства будет выделено несколько десятков миллиардов рублей».

«За две «пятилетки» в России переселили из аварийного жилья более миллиона граждан».

Об этом «Комсомольской правде» рассказали экс-премьер Сергей Степашин и гендиректор Фонда ЖКХ Константин Цицин 23 апреля и 4 мая.

С тех пор прошло более пяти месяцев. И мы решили выяснить - как используются выделенные средства? На наши вопросы сегодня отвечает генеральный директор государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Константин Цицин.

- Константин Георгиевич, тогда в эфире редактор отдела экономики «Комсомольской правды» Алексей Иванов, с которым мы вместе вели программу, задал вам такой вопрос: почему постоянно «пятилетку» по расселению аварийного жилья вы выполняете, что называется, в 4 года?

- Я могу ответить вам примерно то же самое, что и тогда. Мы исходим из того, что для каждой семьи, которая вынуждена ютиться в аварийном доме, каждый год проживания в этой квартире, что называется, идет за два. Поэтому делаем всё возможное для того, чтобы переселить людей как можно раньше.

Рад отметить, что темпы реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» нацпроекта «Жилье и городская среда» существенно опережают плановые показатели, установленные Правительством России. Вот только в нынешнем 2021 году, который даже еще не закончился, из аварийных квартир в новые переехали уже более 84 тысяч человек. Свои планы по переселению в этом году выполнили 30 субъектов России.

- И кто же эти передовики?

- По результатам 2020 года программу полностью завершили Карачаево-Черкесская Республика и Сахалинская область. Также в прошлом году за счет собственных средств выполнили показатели федерального проекта города Санкт-Петербург и Севастополь. Кроме того, к 1 июля 2021 года показатели были достигнуты Ямало-Ненецким автономным округом. Ожидается, что до конца этого года программу завершат Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская Республика, Чеченская Республика, Магаданская и Саратовская области. К тому же еще свыше 25 субъектов РФ также перенесли сроки завершения расселения аварийного жилья с 2025 года на более ранние.

Константин Цицин Фото: Иван МАКЕЕВ

- Да уж хотелось бы без отстающих в такой программе.

- Более того – количество регионов, которые намерены завершить программу досрочно, увеличивается.

- Так ведь если бы все дело было только в желании! Корень-то – в финансирования таких проектов!

- Вы правы, и сейчас у субъектов РФ появляются дополнительные возможности. Фонд ЖКХ оказывает регионам всю необходимую поддержку – и финансовую, и методологическую, чтобы они могли как можно скорее завершить действующую программу и приступить к выполнению следующей масштабной задачи.

- Сверх установленного ранее лимита?

- Именно так. В целом на сегодняшний день Фондом ЖКХ принято решений о предоставлении финансовой поддержки из средств госкорпорации на сумму почти 240 миллиардов рублей. В том числе по механизму ускоренного финансирования (чтобы регионы могли досрочно завершить программу переселения) одобрены заявки 32 субъектов РФ на предоставление финансовой поддержки на сумму порядка 60 миллиардов рублей.

КСТАТИ

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин - «Комсомольской правде»:

- Перед Минстроем России стоит важнейшая задача по повышению качества жизни не менее чем 5 миллионов семей ежегодно. И ее решение будет возможно благодаря комплексному подходу и проводимой повсеместно масштабной работе по строительству нового качественного жилья, расселению аварийных домов, созданию комфортных городских пространств, модернизации коммунальных систем. Серьезным шагом в этом направлении стало принятие в конце прошлого года закона о комплексном развитии территорий, который позволит решить целый ряд задач по обновлению городской застройки, развитию городской инфраструктуры, повышению эффективности использования территорий. Площадки, где будут реализованы проекты комплексного развития территорий, сформируют новый облик наших городов. Что немаловажно – этот механизм поможет и в решении вопросов расселения непригодного для проживания жилищного фонда. Президент РФ поставил задачу переселить в 2021 году из аварийного жилья 130 тыс. человек. Эта задача реализуется Минстроем совместно с Фондом ЖКХ, и учитывая текущие показатели и темпы расселения в регионах, уверен, она будет выполнена. Четыре региона досрочно выполнили программу переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года. Как обозначил Владимир Владимирович Путин на съезде партии «Единая Россия», будет выделено дополнительно 45 млрд. рублей на реализацию новой программы.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин

- Константин Георгиевич, как отразятся на работе Фонда эти новые ориентиры?

- Прежде всего хотел бы отметить, что благодаря этому решению Президента России в стране будет возможно переселить дополнительно более 50 тысяч человек, проживающих в аварийных домах, признанных непригодными уже после 1 января 2017 года.

Естественно, регионы ждут этих денег. Особенно в тех субъектах России, которые уже завершили свою программу по расселению жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

- Когда будет дан старт этой программе?

- Из федерального бюджета 45 миллиардов рублей должны быть выделены в 2022 году. Так что и реализация этой новой программы также стартует в следующем году. Но уже сейчас многие регионы заняты подготовкой «дорожных карт» по расселению аварийного жилья. Так что времени зря никто не теряет. В стране будут работать параллельно две программы – по расселению жилищного фонда, признанного аварийным до 1 января 2017 года и признанного таковым после этой даты.

- Сейчас у многих на слуху понятие «комплексное развитие территорий». Расскажите, пожалуйста, что это такое?

- Ну, наверное, помните такой, бытовавший еще не так давно, термин «точечная застройка»? Это когда в каком-то квартале строили новое здание – без учета архитектурного облика окружающей среды, без учета возможностей коммунальной структуры. Или помните новостройки без школы, поликлиники, кинотеатра и магазинов? Мол, главное - построить жилье, а все остальное – благоустройство территории, бытовая инфраструктура - попозже. Или еще пример: снесли аварийное здание, построили на его месте новое и – присоединили его к полусгнившим старым коммуникациям. Так вот, сейчас принцип иной: все должно учитываться одновременно: и обновление коммуникаций, и комфортная бытовая среда (магазины, досуговые центры, медицинские предприятия), и благоустройство территории, и архитектурная гармония. Это и есть – комплексный, системный подход.

Этот механизм рассчитан на обновление городской застройки во всех аспектах. Ну, и, естественно, основывается он на особой системе финансирования проектов: с использованием как средств из бюджетов – федерального и местного, так и средств инвесторов. И это тоже может в разы сократить сроки реализации проектов и, соответственно, сроки переселения граждан.

- Фонд ЖКХ предоставляет субсидии регионам?

- А как же – он для этого и существует! Соответствующие соглашения, которые позволяют субъектам РФ и госкорпорации сотрудничать, уже подписаны с целым рядом регионов. А в конце августа этого года правлением Фонда ЖКХ одобрена первая заявка, поступившая от Республики Марий Эл. В самое ближайшее время из средств госкорпорации в регион будет направлено более 46 миллионов рублей для софинансирования мероприятий по расселению аварийного жилья в рамках комплексного развития территорий в городе Йошкар-Ола.

- Надо понимать, Марий Эл первая, но не последняя?

- Конечно, нет. Регионы заинтересованы в реализации этих проектов.

- А если считать с 2019 года, скольким людям вы помогли отпраздновать новоселье?

- Всего, начиная с 2019 года, в рамках национального проекта в стране переселены более 220 тысячи человек из 3,68 миллиона квадратных метров аварийного жилья.

- Кто в тройке регионов-лидеров по объемам расселения аварийного жилья?

- Ханты-Мансийский автономный округ – там в рамках реализации нацпроекта около 22 тысяч человек переехали из 330,77 тысячи квадратных метров аварийного жилья в новые квартиры, Ямало-Ненецкий автономный округ, где переселены около 19 тысяч человек из 288,55 тысячи квадратных метров непригодного для проживания жилищного фонда и Пермский край, в котором комфортными и безопасными условиями проживания обеспечены более 17 тысяч человек из 272,52 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

- Скажите, а у вас есть обратная связь - с теми, кого переселяете из «аварийки»?

- Да, у нас есть специальный реестр, куда включаются абсолютно все обращения граждан. Ни одно из обращений не остается без внимания, каждый «негативный» случай разбирается индивидуально и находится на особом контроле Фонда. Людей консультируют специалисты нашей «горячей линии», налажена обратная связь в электронной форме и т.д.

Кроме того, мы с Сергеем Степашиным, председателем наблюдательного совета Фонда, постоянно в поездках в регионы встречаемся с людьми - и с теми, кого предстоит переселить, и теми, кто уже переехал в новые квартиры. Такие встречи очень полезны, дают много толковой информации.