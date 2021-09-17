"Пусть некоторые брошки останутся загадкой": Эльвира Набиуллина рассказала о ценах на жильё в России и вероятности нового кризиса

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала большое интервью Фото: Михаил ФРОЛОВ

В экономике все больше вопросов. Цены ушли из-под контроля: как в магазинах, так и на рынке жилья. Закредитованность россиян растет. В мировой экономике накапливается все больше рисков. В чем хранить деньги, непонятно. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина дала большое интервью журналистам РБК. KP.ru приводит самые интересные высказывания.

Об инфляции

«Инфляция снизится под влиянием двух факторов. Во-первых, будет постепенно исчерпываться эффект разовых факторов. Во-вторых, будет сказываться эффект от ужесточения денежно-кредитной политики, которое мы начали с марта. Я бы не стала гадать, но где-то в районе 7% инфляция будет в сентябре. Надеюсь, что это будут пиковые значения».

О кредитах

«Когда потребительское кредитование долго растет быстрее, чем номинальные доходы, это может создавать такие риски. Ставки доступные, инфляционные ожидания высокие. У людей, естественно, возникает желание пусть залезть в кредит, но купить вещь побыстрее. Проникновение кредита - это нормально. Но надо смотреть на долговую нагрузку. Ненормально, когда семьи с небольшими доходами берут большое количество кредитов. К сожалению, нарастает количество людей уже с большим объемом кредитов».

Об ипотеке

«Общие темпы роста ипотеки будут более 20% в этом году. По сравнению с другими странами, уровень проникновения ипотеки не очень большой. Но ипотека - это кредит на долгие годы, его нужно обслуживать. Поэтому рост ипотечного кредитования должен быть соразмерен росту и уровню доходов. Я недавно смотрела статистические данные по доле семей с ипотекой в разных странах в зависимости от располагаемых доходов. По этим соотношениям мы уже приблизились к пределу роста ипотеки».

О ценах на жилье

«Растущие цены на жилье - это нагрузка на людей. Они вынуждены больший объем кредита брать, когда жилье дорожает. Я думаю, ажиотажный спрос уйдет в крупных городах, куда пошла большая часть льготной ипотеки — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край. Почти половина льготной ипотеки пошла в эти три региона. Там ценовое давление будет уменьшаться. Не думаю, что будет снижение цен, но какая-то стабилизация в некоторых регионах будет».

О сбережениях

«По сбережениям ставки станут реально положительными. Например, если вы сейчас положите средства на годовой депозит по той ставке, которую банки предлагают, а инфляция в течение года вернется к целевому уровню в соответствии с нашим прогнозом (4% - Ред.)».

О судьбе доллара

«Мы уменьшили долю долларов не только в ФНБ, но и в целом в золотовалютных резервах. Сделали это, учитывая не только экономические соображения, но и геополитические, в том числе санкционные риски. Многие международные эксперты обсуждают перспективы доллара. Большинство признает, что вряд ли какая-то валюта может очень быстро его заменить. Роль доллара еще очень большая. Такие вещи не случаются резко. Они требуют многих лет, доверия к другим резервным валютам. Если посмотреть на историю, как, например, менялась судьба предыдущей резервной валюты — британского фунта, то это тоже происходило в течение нескольких десятилетий».

О новом кризисе

«Мы видим, как долги накопились во многих странах, и многие опасаются, что уже есть пузыри, а стоимость финансовых активов не отражает стоимость рисков. В условиях мягкой денежно-кредитной политики такие негативные последствия есть. Мы оценили, как может разворачиваться циклический глобальный кризис и какой будет реакция Центрального банка на него. В сценарии указан 2023 год, но он абсолютно условный. Его вероятность мы оцениваем как очень низкую».

О брошках

«Совет директоров не принимает решения о брошках. Пусть некоторые останутся загадкой. За редким исключением, они не всегда однозначны, дают возможность подумать. Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — «при условии» и т.д. Мы работаем над тем, чтобы быть более понятными. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык».

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