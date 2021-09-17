Пока жена в коме: Шаляпин бросил больную миллионершу и весь вечер обнимался с Леной Лениной

Прохор Шаляпин забыл про больную жену и весь вечер обнимался с Леной Лениной. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Москве минувшим вечером прошла презентация нового сезона телеканала СТС. В числе других звезд на ней появился певец Прохор Шаляпин. Артист выглядел просто отлично – загорелый, улыбчивый, общительный. Глядя на него, сложно представить, что в жизни Шаляпина случилась беда: его жена Татьяна Дэвис находится при смерти.

Судя по всему, Прохор не слишком переживает за лежащую в реанимации супругу. Более того, певец весь вечер провел в компании другой женщины – своей давней приятельницы Лены Лениной. Парочка вовсю флиртовала, ничуть не скрываясь от посторонних глаз, и фотографировалась в обнимку.

Пара пришла вместе на презентацию нового сезона телеканала СТС. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Несколько недель назад Прохор официально оформил брак с американской миллионершей Татьяной Дэвис. Молодожены отпраздновали роскошную свадьбу в одном из дорогих отелей Лас-Вегаса. Видимо, именно там счастливая новобрачная и подхватила коронавирус. Болезнь развивалась стремительно, через неделю после торжества женщину госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи были вынуждены ввести ее в медикаментозную кому и подключить к ИВЛ.

Как рассказал сам Прохор, Татьяна по-прежнему остается в коме, ее состояние не улучшается. Поскольку Шаляпина к ней не пускают, и у него нет возможности навещать супругу в больнице, он решил вернуться в Россию. По его словам, здесь у него «работа и обязательства».

Шаляпин весь вечер не отходил от эффектной блондинки. Фото: Борис КУДРЯВОВ

От мрачных мыслей Прохора весь вечер отвлекала Лена Ленина. Не секрет, что между ней и Шаляпиным давно существуют нежные отношения (причем, по слухам, не только дружеские). Последний год Ленина провела во Франции, но теперь решила навестить родину. Недавно писательница объявила о разводе, так что теперь она готова к новым отношениям.

Елена пришла на презентацию в ярко-красном брючном костюме, с эффектной чалмой на голове. На презентации Прохор и Лена сели рядом за один столик и о чем-то нежно ворковали. Певец то и дело обнимал свою спутницу и делал с ней селфи.

Лена и Прохор сели рядом и то и дело делали селфи. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В январе этого года Ленина объявила, что она рассталась с мужем, московским шеф-поваром Антоном Игнатовым. Супруги прожили в браке меньше года – их разлучила пандемия коронавируса. Спустя две недели после свадьбы молодая жена полетела во Францию на неделю к сыну, и застряла в Европе из-за закрытия границ. Как это часто бывает, разлука убила чувства, и супруги решили развестись.

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- Только не смейтесь слишком громко. Сейчас я буду пытаться сесть в автомобиль, - объявляет Ленина, заметив камеру. – Это самое сложное (видео).