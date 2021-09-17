Путин проголосовал на выборах удаленно

Президент РФ Путин принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы РФ. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента

Владимир Путин на самоизоляции ожидаемо выбрал электронное голосование. Заранее точно не было известно, как президент поучаствует в выборах, но в случае карантина Госуслуги — самый простой вариант.

- Сегодня в нашей стране началось трёхдневное голосование по выборам депутатов Государственной Думы 8-го созыва. Как видите, в условиях санитарных ограничений, карантина, я исполнил свой гражданский долг онлайн, в электронном формате, - рассказал Путин.

Президент напомнил, что «такая система голосования применяется во многих странах мира, неоднократно применялась и в Москве».

После голосования Путина осталось много вопросов. Например, всем обычно надо ввести проверочный код из СМС для подтверждения личности. Но, как мы знаем, у президента нет своего телефона. Тогда какой код он вводил? Или для главы государства система сделала исключение?

Еще интересно, когда Путин подал заявление на участие в электронном голосовании. Вообще-то заявки перестали принимать еще 13 сентября, а об уходе на самоизоляцию президент заявил только 14-го…

Возможно, особенности президентской учетной записи на Госуслугах мы не узнаем никогда.

А тем временем эксперимент с электронным голосованием проходит в семи регионах. Поучаствовать в выборах удаленно можно в Москве, Севастополе, Курской, Мурманской, Нижегородской, Ростовской и Ярославской областях.

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