Варлей продала квартиру в Москве: актриса живет у леса в доме за 6 миллионов

Наталья Варлей продала квартиру по соседству с Барри Алибасовым. Актриса часто живет на даче. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Недавно сын Барри Алибасова рассказал, что самая знаменитая соседка его отца (эпатажного продюсера группы «На-на») сбежала из своей квартиры. Самой узнаваемой жительницей элитного дома в Мерзляковском переулке неподалеку от Нового Арбата была заслуженная актриса Наталья Варлей. Так вот, по словам Алибасова, Варлей устала от проблемного соседа: он ее то затапливал, то шумел – вот и съехала. На самом деле Наталья Варлей действительно долгие годы жила этажом ниже Барри Алибасова: несмотря на потопы и гулянки шоумена – соседи дружили. А съехала из элитного жилья Наталья Владимировна по другим причинам. Рассказываем, где и в каких условиях живет любимая «кавказская пленница».

Участок Наталья Варлей граничит с лесом. Фото: кадр программы «На даче!». Первый канал.

Трешку в Мерзляковском переулке Варлей получила еще в советские времена. А продала несколько лет назад, чтобы вместо одной шикарной и дорогущей квартиры купить две поменьше. В одну из квартир переехала сама актриса, а другую Наталья Владимировна подарила сыну.

Дом актрисы двухэтажный — здесь есть комнаты и для хозяйки, и для гостей — сыновей и внука. Фото: кадр программы «На даче!». Первый канал.

Сейчас 74-летняя Наталья Варлей чаще живет на даче. Участок этот актриса купила 15 лет назад для мамы, и та была счастлива такому подарку заботливой дочки и возможности жить за городом. Мама актрисы прожила на природе пять лет, после ее смерти Варлей хозяйничает за городом сама. Дача эта находится на западе Подмосковья в 40 км от столицы в весьма престижном месте. Но сам домик скромный – в садовом некоммерческом товариществе. На участке деревянный двухэтажный дом и просторная баня, грядки с земляникой и овощами, цветы и уютные качели, садовая мебель из эвкалипта и гриль. Участок у дома Варлей недавно благоустроили специалисты из телепрограммы «На дачу».

В одну из комнат Варлей привезла все свои Афиши, сборники стихов и памятные актерские презенты, фотографии. Фото: кадр программы «На даче!» Первый канал.

На участке артистки много берез. «Когда строили недавно баню – просила не трогать деревья», - говорит Варлей. Почти сразу за забором начинается лес – рай для грибников и любителей пеших прогулок. Поклонники знают, что Варлей – кошатница, но сейчас у нее живет только два кота. Но почему мисок с кошачьим кормом на веранде больше десяти штук? Все просто – местные бездомные коты приходят к заслуженной артистке столоваться. Когда наступают холода Варлей выставляет на улице картонные «домики» с кормом, чтобы коты могли не только перекусить, но и погреться.

На веранде Варлей бездомных кошек всегда ждет корм. Фото: кадр программы «На даче!». Первый канал.

В доме Варлей гостиная и кухня совмещены – есть камин и деревянный стол со стульями. В библиотеке много книг, а также афиши выступлений заслуженной артистки. В спальне все просто – необходимая мебель и трюмо. Здесь тишина, отличный воздух и лес, куда актриса ходит на прогулки. Похожие дома в поселке можно купить по цене – от 6 млн. руб.