Как я проголосовал в Кабуле

Афганистан в последний месяц тоже в каком-то смысле напоминает Космос – такой же недостижимый, но если уж попал, то никуда не денешься с этой «подводной лодки». Фото: REUTERS

Собственно, к интернет-голосованию меня подтолкнул космонавт Олег Новицкий, за пару недель до выборов опубликовавший ролик, в котором он, зависнув в невесомости, регистрируется для дистанционного волеизъявления. Словно и нет между ним и землей десятков километров безжизненного пространства.

К интернет-голосованию меня подтолкнул космонавт Олег Новицкий, за пару недель до выборов опубликовавший ролик, в котором он, зависнув в невесомости, регистрируется для дистанционного волеизъявления.

Афганистан в последний месяц тоже в каком-то смысле напоминает Космос – такой же недостижимый, но если уж попал, то никуда не денешься с этой «подводной лодки». Регулярного международного авиасообщения нет, а билеты на редкие рейсы расходятся, как первые партии новеньких айфонов. Вот и я, по примеру Олега Викторовича, зависнув в никем пока не признанном «Исламском Эмирате», взял свой телефон, зашел на mos.ru и на удивление быстро зарегистрировался на онлайн-голосование. Буквально в пару нажатий соответствующих кнопок. В конце концов, это даже экзотично – быстро и безопасно реализовать свое демократическое право в стране победившего шариата.

Ближе к первому дню голосования мне на телефон пришел «уникальный код» - для розыгрыша 250 тысяч призов, среди которых – квартиры, машины и призовые баллы-деньги. В этом же сообщении - ссылка, по которой от участия в лотерее можно было отказаться. Я не стал, чем черт не шутит. А буквально накануне начала плебисцита, когда я уже начал волноваться по поводу своей заявки на голосование, пришло подтверждение: «Услуга оказана. Решено положительно».

В пятницу утром за рутинной суетой я как-то и позабыл, что уже можно лезть на сайт электронного голосования. Но призыв муэдзина к пятничной молитве вернул меня на землю. Проповедь (а она теперь транслируется через громкоговорители на весь район) была энергичной, если не сказать агрессивной. Я со своей колокольни расценил ее как призыв к голосованию.

Загрузил присланную ссылку: «Рекомендуем отключить Wi-Fi», - советовали в инструкции. Знали бы они, какой мобильный интернет бывает в Афганистане. На МКС его и подавно нет. Поэтому вайфай я отключать не стал и нажал на кнопку «Приступить к голосованию». «Превышено количество одновременных запросов к системе. Подождите пожалуйста», - висели песочные часы на экране целых полторы минуты, за которые я трижды успел помолиться об исправности вайфая. Наконец появился первый бюллетень, в котором я поставил галочку за самовыдвиженца по Медведковскому округу. Затем во втором бланке проголосовал за партию. «Спасибо, ваш голос учтен», - буднично сообщил мне телефон.

Где-то за окном прозвучали пару одиночных выстрелов, затем поднялся шум и гам. Толпа талибов* гоняла кого-то резиновыми палками. Те извинительно кланялись и молили пощады. Талибы* в этот день были великодушны, отпустив в чем-то проштрафившихся афганцев.

Между тем очное голосование в Кабуле состоится в воскресенье. На нем ждут не только сотрудников посольства, но и граждан России, которые до сих пор живут в афганской столице. *Запрещенная в РФ организация

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