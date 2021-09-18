Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, отправлен на исправительные работы

Пока же блогер всеми своими действиями демонстрирует, что наказания он не боится. Фото: Instagram

Скандальный блогер Андрей Бурим (под псевдонимом Mellstroy), которого приговорили к шести месяцам исправительных работ за избиение девушки в прямом эфире Youtube, будет временно назначен менеджером по закупкам. Адвокаты хотели и вовсе освободить его от работ, однако Пресненский суд отклонил апелляционную жалобу.

- Признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 116 УК РФ. Приговор оставлен без изменения, жалобы без удовлетворения, - сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.

Живет по другим правилам

Трудовая деятельность у блогера должна начаться с момента вступления приговора в законную силу. Из зарплаты блогера все шесть месяцев будут удерживать 10%. Работать Андрей Бурим будет в одной из московских компаний. При этом у него нет ограничений по передвижению.

- Как определялось место его работы?

- Исправительные работы отбываются осужденным по основному месту работы. Если же у человека не было основного места работы, то рабочее место определяют органы местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного, - объяснил Александр Карабанов, адвокат, кандидат юридических наук.

- Когда он должен приступить к работам?

- Осужденные к исправительным работам направляются не позднее 30 дней со дня поступления в уголовно-исполнительную инспекцию соответствующего распоряжения суда. Ему объяснят все условия, будут контролировать исполнение приговора, к тому же проведут воспитательную работу.

Андрею Буриму должны разъяснить, что его действия были преступными. Осудили его за то, что в прямом эфире в Youtube он схватил девушку за шею и ударил ее головой о стол несколько раз. Как потом объяснил сам блогер, он не смог терпеть слов девушки, которая попросила его раздеться перед камерой и показать свою фигуру. Бурим стал бить ее, пока не пошла кровь.

- Неправильно к нему была применена данная статья, потому что его истинная цель была не причинить девушке телесные повреждения, а противопоставить себя правилам и нормам общества – он хотел хайпануть и тем самым доказать, что он может привлечь внимание к противоправному поведению и публично показать обществу, что он живет по другим правилам, а не по правилам уголовного кодекса. Мне кажется, что его должны были привлечь за хулиганство, но видимо он с девушкой просто договорился, поэтому она не стала оспаривать данный приговор, - считает Александр Карабанов.

«Я еще вернусь»

Пока же блогер всеми своими действиями демонстрирует, что наказания он не боится. Более того, пока не спешит отрабатывать. В соцсетях он себя подписал блогер-уголовник, с друзьями он продолжает снимать шокирующие видео.

- Пока мои стримы прекратились в связи с уголовным делом, нужно вести блогерскую деятельность в других соцсетях. Я еще вернусь, - сообщил подписчикам Андрей Бурим.

Ради хайпа и лайков блогер снял видео, как вместе с друзьями прыгает с капота Rolls-Royce за 30 миллионов на Ferrari за 20 миллионов рублей. Машины были взяты в аренду, после чего собственница элитных авто хотела подать в суд на Андрея Бурима, так как на авто остались вмятины. Женщина говорила, что от друзей блогера стали поступать угрозы, но после адвокаты посоветовали решить вопрос до суда. Финансовая компенсация на ремонт составила около 2 млн рублей. Сам же Mellstroy после этой выходки признавался, что у него «с нервами не то, что проблемы, но я эмоциональный человек».

- А если блогер откажется от выполнения испытательных работ?

- Если он нарушит, то приговор может быть пересмотрен и назначен более жесткий вид наказания – реальный тюремный срок, - говорит Александр Карабанов.