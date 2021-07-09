Блогер Mellstroy, избивший девушку в прямом эфире, получил 6 месяцев исправительных работ

В Москве мировой суд вынес решение по громкому делу блогера Андрея Бурима (он же Mellstroy). Фото: Пресс-служба Пресненского суда

В Москве мировой суд вынес решение по громкому делу блогера Андрея Бурима (он же Mellstroy). Ранее молодой человек набирал миллионы просмотров в Instagram, устраивая на съемной квартире в Москва-Сити стримы - включения прямого эфира. На эти «шоу» он приглашал других блогеров, различных интернет-фриков и иногда людей со стороны. Гости Бурима в прямом эфире напивались, ругались и дрались. Зрители «в благодарность», если верить знающим людям, ежемесячно присылали на счет молодого человека миллионы рублей.

Напомним суть уголовного дела:

- 23-летний парень заинтересовал полицию в октябре 2020 года, когда в Сети появилась запись одного из его стримов (прямого эфира в соцсетях).

- Бурим схватил приглашенную в гости девушку за шею и несколько раз приложил ее лицом о стол.

- 21-летняя Алена Ефремова, которая называла себя моделью, уехала в травмпункт и написала заявление в полицию.

- На Бурима завели уголовное дело по статье «Побои».

Когда дело начали разбирать в суде, Ефремова заявила иск - она требовала с блогера 10 миллионов рублей в качестве моральной компенсации.

По статье «Побои» Буриму грозило до 2 лет лишения свободы. Сегодня мировой судья озвучил приговор.

- Бурим Андрей Александрович признан виновным, - сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы. - Ему назначено наказание в виде исправительных работ, сроком 6 месяцев, с удержанием 10% процентов от заработной платы осужденного в доход государства.

В переводе с юридического языка на бытовой это означает, что ближайшие полгода Бурим должен будет выплачивать десятую часть своей официальной зарплаты. Если же он официально нигде не трудоустроен (а это, суд по всему так) место работы ему должны подобрать органы местного самоуправления Пресненского района, где он зарегистрирован. Обычно это работа в сфере коммунального хозяйства.

Что касается иска модели о моральной компенсации, суд снизил запрашиваемую сумму в 10 млн рублей до 50 тысяч. Также Алена Ефремова получит от бурима компенсацию расходов на медицинскую помощь - 22 444 рубля.

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