«У меня есть дочь от другого мужчины»: Наташа Королева сразила мужа признанием

Наташа Королева поделилась секретом, который она хранила даже от близких - у нее есть дочь. Фото: кадр видео.

Такого не ожидал никто: финал очередного выпуска программы «Секрет на миллион» стал сюрпризом не только для ее ведущей Леры Кудрявцевой, но и для большинства героев. В студию пришли Наташа Королева, ее муж Сергей Глушко, сын Архип и мама Людмила Порывай. Казалось, звездное семейство уже ничем не способно нас удивить после того, как грязные простыни, на которых стриптизер Тарзан изменил своей жене, полоскались во всех ток-шоу страны. Но не тут-то было. Оказалось, Королева припасла козырь, который стал достойной «ответочкой» ее любвеобильному супругу.

Когда дело дошло до секрета стоимостью в миллион рублей, Наташа решилась раскрыть его на глазах у всей страны. По ее словам, эту тайну до сих пор не знал никто, включая ее мужа. Тарзан, услышав это, заметно напрягся.

Муж и сын Королевой с тревогой ждали, что за секрет раскроет Наталья. Фото: кадр видео.

- Я как-то оттягивала этот момент. Фу, Лера. Сейчас все посмотрят и скажут, что они там совсем, - с тревогой в голосе произнесла Наталья. А потом потребовала принести ей в студию рюмку чего-нибудь горячительного для храбрости.

Опрокинув стопку, Королева набрала побольше воздуха в грудь и выпалила: «У меня есть дочь от другого мужчины».

Шокированная Лера так и застыла. А Наталья тем временем рассказала, что девочку родила суррогатная мать для ее друга-гея из США. Сейчас малышке два года, она живет в Сан-Франциско. Певица решила помочь приятелю стать отцом и тайно предоставила ему свои яйцеклетки. Их подсадили суррогатной маме, и процедура увенчалась успехом. В подтверждение своих слов Королева продемонстрировала несколько фотографий малышки, в том числе совместный снимок с ребенком. На фото счастливая певица держит девочку на руках.

Певица показала несколько снимков дочки, сравнив их со своей детской фотографией. Фото: кадр видео.

Артистка говорит, что вряд ли решилась бы на такой поступок в здравом уме. Предложение подарить другу свои яйцеклетки было спонтанным, а она в этот момент была нетрезва. На дне рождения своего приятеля-гея Королева объявила, что может исполнить его мечту об отцовстве.

- Я была, может, уже не трезвая. Но я это сказала от души. И в этот момент у него сорвало крышу. Он уцепился за то, что я сказала. А я сказала: «Я тебе подарю». Я не пожалела об этом, - уверяет Королева. - Не было ощущения, что я что-то сделала неправильно. Возник какой-то интерес. Я давала очень маленький процент на то, что все получится. Зная свой опыт, зная его опыт, я понимала, что не все так просто. Мы переговорили на трезвую голову. Он был готов делать все самостоятельно.

Со своей дочкой Наташа общается по видеосвязи. Фото: кадр видео.

По словам певицы, отец ребенка был безумно счастлив, когда узнал, что операция по искусственному оплодотворению суррогатной мамы прошла успешно.

- Он мне позвонил 14 февраля и осчастливил. Позвонил и говорит: «Я боюсь дышать, но, кажется, получилось, - рассказала Королева. - У меня как-то трепетно было, потому что это, с одной стороны, противоестественно. Это взрывает мозги. Беременность суррогатной мамочки протекала трудно. Она в Америку из России на круизном лайнере ехала. Была угроза выкидыша, роды были тяжелые. Были большие риски.

Впрочем, свои яйцеклетки Королева предоставила все же не совсем бескорыстно. В благодарность ее приятель – крупный специалист в IT-сфере – щедро отплатил ей.

- Я ему сказала цацки мне никакие не дарить. И он, он же айтишник, подарил мне биткоины. 50 штук. Они в 2018 году 3 тысячи долларов за штуку стоили. Но он сказал, что я не понимаю ничего. И оказался прав. Сейчас один 35 тысяч долларов стоит, - говорит звезда.

Итого за свои яйцеклетки Королева по текущему курсу биткоина получила 175,8 миллиона рублей. Судя по всему, этот спонтанный поступок очень поправил материальное положение звезды.

Артистка продемонстрировала совместный снимок с дочкой. Фото: кадр видео.

Наташа призналась, что не планировала рассказывать о своей дочери, да еще и публично, поскольку эту новость многие наверняка воспримут негативно.

- Эта ситуация счастливая, но наш мир настолько сейчас жесток, что даже самая позитивная и счастливая ситуация может сказаться очень негативно, - убеждена певица.

Долго ждать не пришлось: муж артистки Сергей Глушко отреагировал на новость чрезвычайно эмоционально. Тарзан выглядел совершенно убитым признанием жены и едва сдерживал слезы. В порыве чувств он схватился за стол и едва не расколотил его.

- Да у нас праздник сегодня будет в семье. Могу стол этот сейчас сковырнуть, - объявил Тарзан.

Пока он в возбуждении ходил по студии, Наташа с тревогой наблюдала за его реакцией. Сергей вел себя настолько неуравновешенно, что его пришлось увести из студии.

Рассказывая о дочери, Наталья не смогла держать слез. Да что там - в студии плакали все. Фото: кадр видео.

Ошарашен был не только законный супруг артистки, но и ее мама Людмила Порывай. Новоиспеченная бабушка никак не могла поверить, что все это правда.

- На тебя она похожа, конечно. Но нужно было все-таки маму познакомить со своими планами. Странновато. Странновато очень, - недоуменно повторяла родительница звезды. - Я так понимаю, что Сережа не справился с этим вопросом? Боже, обалдеть! Показывайте ее скорее! Это точно не робот? Это просто нереально. Похожи с Наташей, но это точно живая?

- Ты просто убила меня сегодня, - честно призналась Лера. А в финале программы добавила, что Королева – очень смелая женщина.

Напомним, певица вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко 18 лет назад. Их сыну Архипу в этом году исполнилось 19 лет. Ранее Наталья признавалась, что они с Глушко неоднократно пытались завести ребенка, у нее было несколько выкидышей. При этом муж отговаривал жену от процедуры ЭКО и суррогатного материнства.

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