Рыдающая Наташа Королева шокировала признанием Леру Кудрявцеву: "Ты просто убила меня"

Рыдающая Наташа Королева шокировала признанием Леру Кудрявцеву. Фото: Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Наташа Королева со слезами и дрожью решилась раскрыть секрет, который хранила много лет. Она завила Лере Кудрявцевой, что об этом не знает ни ее мать Людмила Порывай, ни сын Архип, ни муж Сергей Глушко. Певица для храбрости попросила принести ей стопку алкоголя.

"Шила в мешке не утаишь. Честно, я не готова была к такому повороту. Я все как-то оттягивала этот момент… В мою голову полетит много больших камней…", - призналась Наташа Королева со слезами на глазах в эфире скандального шоу "Секрет на миллион".

Услышав исповедь звезды, Лера Кудрявцева впала в ступор. "Скажу честно: я не ожидала, что Наташа найдет в себе силы и смелость расстаться с настолько личным секретом. В моей студии побывало много гостей, которые довольно охотно расставались со своими тайнами. Но секрет, который Наташа берегла как зеницу, шокировал даже меня. Я думала, что меня в этой жизни удивить уже ничем нельзя. Но ты просто убила меня сегодня", - цитирует теледиву Тeleprogramma.pro.

Муж трясущейся певицы пришел в ярость и едва не разбил стол. Фото: Кадр программы "Секрет на миллион" телеканала НТВ

Блондинка призналась, что ей было очень тяжело слушать откровения Наташи. "Боюсь даже представить себе, что испытали ее муж и сын. Сергей Глушко и Архип слушали исповедь Наташи, затаив дыхание", - отметила Лера.

По ее словам, жить в постоянной тревоге невыносимо. "Ты не думала, что Серега может посчитать это предательством?" - спросила Кудрявцева гостью.

Наташа, боясь поднять на мужа глаза, еле слышно произнесла: "Ему нужно время". Певица плакала, не переставая.

Сергей был ни жив, ни мертв. Шокированный Тарзан схватился за стол. "Да у нас праздник сегодня будет в семье! - негодовал стриптизер. - Могу сейчас стол этот сковырнуть!"