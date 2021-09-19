Экс-продюсер Лободы возвращается в шоу-бизнес, но мириться с Киркоровым не намерена: "Я все сказала"

После ухода от Светланы Лободы Нателла Крапивина заявила, что не хочет иметь ни малейшего отношения к шоу-бизнесу Фото: Борис КУДРЯВОВ

На премии журнала GQ "Мужчина года" Нателла Крапивина появилась с 18-летней дочерью Софией, которую "рассекретила" прошлой осенью. До этого в силу возраста и учебы в Лондоне на светских тусовках наследницу было не застать, но теперь уж точно грех прятать такую красоту: длинноногая и стройная, словно супермодель, а кроме того, вдумчивая и скромная София Крапивина - украшение любого званого вечера. На премии GQ, в окружении сотен гостей и десятков телекамер, сайту kp.ru удалось пообщаться и с дочкой, и с мамой.

- Нателла, резонный вопрос - кто для вас мужчина года? - поинтересовалась "КП".

- Для меня мужчина всей моей жизни - мой отец. А если говорить о мужчинах года... Он есть, и не один. Я точно могу назвать им режиссёра Клима Шипенко, который сейчас летит в космос, и моего партнёра Михаила Зыгаря.

- Вы с Михаилом замахнулись на наше всё - Александра Сергеевича Пушкина (Крапивина и Зыгарь стали продюсерами нового сериала по сказкам Пушкина, действие которых перенесено в наши дни. - Ред.). Чья это идея, и не страшно ли?

- Это идея Миши, он шоураннер проекта и отвечает за весь креатив. Знаете, мне не кажется, что мы замахнулись. Мы просто попытались переосмыслить сюжеты Пушкина. Потому что самое важное на сегодняшний день, на мой взгляд, - обращать внимание молодежи на великих русских писателей и поэтов. И если хотя бы один из 100 зрителей после нашего сериала прочтёт сказку Пушкина в оригинале, это будет главным нашим достижением.

София Крапивина - украшение любого званого вечера. Фото: Instagram

- А когда София была помладше, вы как-то контролировали этот процесс - что читать, что смотреть?

- Да, конечно, и я этим горжусь. Дочь очень начитанная, хотя и не следует моим рекомендациям всецело. Например, я пока не могу ее заставить читать Набокова, может, ей еще рано.

- Правильнее сказать, что ты можешь порекомендовать, но не все из рекомендованного мне нравится, - заметила дочь.

- Нателла, а если говорить о мужчинах для Софии, вы себя представляете в роли тещи?

- Еще как! У меня с этим нет никаких проблем, я с удовольствием приму в свою семью какого-нибудь прекрасного молодого человека. Главное, чтобы София его выбрала и была счастлива.

- Но прекрасного молодого человека примут все. А если будет со своими тараканами?

- Вы знаете, у меня настолько сложная система подбора и столько критериев, что я уверена, маме понравится мой выбор, - улыбнулась София.

- Я дочери абсолютно доверяю и приму любое ее решение, просто потому, что очень люблю. Буду аккуратненько в сторонке наблюдать, и если вдруг возникнут какие-то нюансы, отреагирую и обязательно поддержу, - заверила Нателла.

- Этим летом вы распрощались с шоу-бизнесом...

- Я распрощалась... ненадолго! Уже потихоньку хочу вернуться. Мне хочется попробовать поработать с молодежью. Я нашла пару очень интересных молодых ребят и собираюсь со своим партнером запускать музыкальный лейбл. Не раскручивать, а скорее, помогать музыкантам прокладывать свой путь. Быть не продюсером, а менеджером. Это энергетически совершенно другой уровень. И это мне интересно. Мне кажется, что тот опыт, который у меня есть, нельзя просто взять и похоронить. Этим нужно пользоваться.

- Тогда с возвращением! Кстати, с Филиппом Киркоровым после премии "МУЗ ТВ" вы больше не общались?

- Не вижу смысла. Я все сказала.

Напомним, в этом году главная музыкальная премия обернулась сразу несколькими громкими скандалами. Проигравший Моргенштерн заявил о фальсификации результатов голосования, Роскомнанздор узрел в церемонии намеки на ЛГБТ-пропаганду, а Филипп Киркоров и Нателла Крапивина публично разругались в соцсетях. После этого продюсер Светланы Лободы объявила, что больше не работает с певицей и уходит из шоу-бизнеса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Продюсер Лободы объявила о завершении сотрудничества на фоне скандала с Киркоровым

Нателла Крапивина разорвала отношения с любимой певицей (подробности)