Приложения "Навальный" и "Naval group", Фонд борьбы с Виндзорами, "Так кончился пир их бедою", Прилепин и Коровьев, "Эй вы, сонные тетери!", Генеральная Эльвира и Роман-Мореход, Gaudeamus igitur!

Приложение "Навальный" больше нельзя скачать в App Store и Google Play Фото: EAST NEWS

Подвергнутые давлению со стороны Роскомнадзора IT-гиганты Google и Apple убоялись и удалили приложение "Навальный". Страх был так силен, что распространился даже на не имеющее никакого касательства к А. А. Навальному правительство Австралии. В возникшей суматохе оно разорвало многомиллиардный контракт с французской "Naval group" на строительство дизель-электрических подводных лодок. Президент Франции Макрон чрезвычайно негодовал на малодушных антиподов – но тщетно, страх перед Роскомнадзором загипнотизировал и австралийцев.

Зато бесстрашие проявил американский журнал "Тайм". Он опубликовал список 100 самых влиятельных людей в мире, подразделенных по категориям: "Титаны", "Новаторы", "Артисты", "Лидеры", "Изобретатели" и "Кумиры". Единственным россиянином из сотни предсказуемо оказался А. А. Навальный, но странно: он не попал ни в лидеры, ни в титаны, что было бы естественно. Он угодил в кумиры. Вместе с ним в кумирню были записаны герцог Суссекский Генрих с супругой. Вероятно, потому, что герцогиня Меган Маркл тоже любит разоблачать властных злодеев: свекровь-злодейку Елизавету II, а также прочих жуликов и воров из британского королевского дома. Для полного сходства ей следовало бы учредить Фонд борьбы с Виндзорами (ФБВ).

Меган Маркл познакомилась с принцем Гарри в июле 2016 года, а через два года они поженились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тем временем любимое присловье Д. Трампа "Вы – фейковые новости", которым он приветствовал агентов CNN и других демократических СМИ, может взять на вооружение зампред Совета Безопасности РФ, а прежде президент и премьер РФ Д. А. Медведев. Би-би-си опубликовала материал своего сотрудника Петра Козлова, как в декабре 2015 г. премьер Медведев угощал вином правительственный коллектив, производя тимбилдинг, и что из этого получилось.

Согласно т. Козлову, только сейчас вспомнившему о давней сенсации ("Теперь об этом можно рассказать"), после возвращения Крыма в родную гавань Д. А. Медведев заинтересовался виноделием Тавриды и на корпоративе с участием вице-премьеров "Радостно объявил: "Сегодня будем пить крымские вина". Последствия были тяжкими. На следующий день вице-премьерам было и кюхельбекерно, и тошно: записывая интервью для "России-24", они имели крайне помятый вид, и на внутреннем совещании кабинета было принято решение впредь при тимбилдингах и прочих формах коллективных пьянок в правительстве не употреблять крымские вина.

Информация Козлова сомнительна. Ведь на днях я сам вернулся из Крыма, где увлеченно употреблял превосходные местные вина, и никакого болезненного коловращения не испытывал, а напротив, прибыл на север посвежевшим и румяным.

Крымское вино крымскому вино рознь Фото: Николай ХИЖНЯК

Столь различное действие крымских вин может быть объяснено двумя причинами. Возможно, дело в количестве. Если вице-премьеры подражали помещику Ноздреву – "Веришь ли, я один в продолжении корпоратива выпил семнадцать бутылок шампанского", -- то при такой неумеренности некоторая помятость неизбежна, пей ты хоть коллекционный "Дом Периньон".

Возможно, что проблема и в качестве. Еще в советские времена там продавался формально также относящийся к крымским винам "биомицин" ("Бiло мiцне", "Белое крепкое"), сочетавшее крайнюю дешевизну с высочайшим убойным действием. Если вице-премьеры упились «биомицином», трудно было ожидать иных последствий.

Британскому журналисту-расследователю т. Козлову следует до разъяснить интересную тему.

В преддверии выборов и кандидат Лавлинский (Захар Прилепин) в борьбе за правду читал лекцию о пятом измерении: "Страна Света из пятого измерения стучится к нам, но своими слабыми органами чувств узреть ее мы не можем. Нам нужны пророки, авгуры, гадатели по полету птиц". Прежде широкие массы знали о пятом измерении разве что из рассуждений булгаковского Коровьева об улучшении жилищных условий: "Тем, кто хорошо знаком с пятым измерением, ничего не стоит раздвинуть помещение до желательных пределов. Скажу вам более, уважаемая госпожа, до черт знает каких пределов!". Хотя возможно, в своей лекции Прилепин коснулся и этой всегда актуальной темы.

Но не следует считать, что его повело в мистическую заумь – просто мир его увлечений разнообразен. Вслед за лекцией про авгуров писатель поделился письмами избирателей: "Сегодня ни свет, ни заря, мой папа взбудоражил семью: "Вставайте, лежебоки! Надо на участок идти! За Захара голосовать! За социализм! За новый Советский Союз! Не угомонюсь, пока мой бюллетень за Захара в урну не ляжет!". Глубокой жизненной правды – поневоле веришь каждому слову – тут, пожалуй, еще больше, чем в пятом измерении.

Это, должно быть, связано с тем, что вообще небывалый энтузиазм охватил страну.

С кем следует сравнивать Эльвиру Набиуллину - с Гагариным или же Королевым? Фото: Михаил ФРОЛОВ

Цветной металлург О. В. Дерипаска объявил, что новые свершения Э. С. Набиуллиной, запускающей в оборот цифровой рубль: "Это для нашей страны сейчас важнее, чем полет Гагарина в космос в 61-м!". Следует только уточнить: теперь Эльвиру Сахипзадовну Набиуллину следует сравнивать с Ю. А. Гагариным или же с Генеральным Конструктором С. П. Королевым?

А тем временем певица О. И. Бузова, поревновав успехам 9-летней Алисы Тепляковой, поступившей на психфак МГУ, собралась в аспирантуру истфака – "Она заинтересовалась литературой про историческую цикличность и решила поступать в престижный московский ВУЗ". Теперь только Н. Б. Джигурде осталось подать документы на классическое отделение филфака МГУ и погрузиться в изучение наследия Сократа.