Франция из-за сорванного контракта по субмаринам для Австралии отказалась отмечать с США юбилей морской битвы

Франция из-за сорванного контракта на поставку субмарин Австралии отменила совместное с США празднование юбилея морской битвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Из-за сорванного контракта по подводным лодкам для Австралии Франция отказалась отмечать с США юбилей морской битвы. Посольство Парижа в Вашингтоне отменило торжества по случаю 250-летней годовщины Чесапикского сражения времен Войны за независимость Америки, которые должны были пройти на территории французской дипмиссии в пятницу, 17 сентября. Об этом сообщило агентство France Presse.

По данным газеты New York Times, ранее на праздничные мероприятия в Вашингтон прибыл некий высокопоставленный офицер Военно-морских сил Франции, однако после новости о потере потери многомиллиардного контракта на поставку субмарин он вернется в Париж раньше, чем планировал.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне премьер Австралии Скотт Моррисон официально объявил о том, что его страна приняла решение разорвать соглашение с Францией о строительстве 12 подводных лодок. Контракт оценивался в 40 миллиардов долларов США.

До этого министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр Вооруженных сил страны Флоранс Парли выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление по поводу того, что Австралия предпочла Парижу Вашингтон.