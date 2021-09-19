Элла Памфилова — избиркомам: За дерзкие нарушения будем увольнять

Всего, по данным Памфиловой, к полудню воскресенья нарушения были отмечены на 45 участках Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Центризбиркома Элла Памфилова попросила разделять фейки, с которыми надо бороться, и настоящие факты нарушений на выборах, с которыми надо бороться вдвойне. Что, по словам Эллы Александровны, уже и делается - вплоть до возбуждения уголовных дел и увольнения глав участковых избирательных комиссий (УИКов). К моменту начала этого непростого разговора, по данным Памфиловой, были освобождены три главы УИКа.

- На текущий момент нарушения отмечены в 14 субъектах Российской Федерации, - со вздохом сообщила руководитель ЦИКа, - это, в частности, Адыгея, Башкирия, Калмыкия, Мордовия, Брянская, Курганская, Ульяновская, Челябинская область и Москва - зафиксированы случаи признания недействительными бюллетеней на ряде участков. Мы в случае сомнений рекомендуем комиссии бюллетени признавать недействительными .

Всего, по данным Памфиловой, к полудню воскресенья нарушения были отмечены на 45 участках - в итоге почти 7 с половиной тысяч избирательных бюллетеней были признаны недействительными.

Причины - самые разные.

В Адыгее, Брянской, Ивановской и Кемеровской областях отмечены вбросы.

Бракованный тираж бюллетеней был обнаружен в Мордовии.

Был в списке нарушений и некачественно оформленный реестр выездной комиссии. Зафиксировали нарушение целостности сейф-пакета на выборах в Ульяновской области. На Камчатке отвалилась крышка переносного ящика, где лежали бюллетени.

Подтвердилось 8 фактов вбросов в 6 регионах страны.

Удивительный случай попытки подкупа избирателей - по 150 рублей за голос при голосовании за кандидата от одной из парламентских партий отмечен по 44-му избирательному округу Читы.

По трем фактам нарушений в Брянской области уже идет уголовное расследование.

А в Адыгея и Брянской области освобождены главы УИКов. И, судя по настрою Эллы Памфиловой - это не последние "полетевшие головы".

- За подобные безобразия надо людей увольнять сразу! Это ни в какие ворота!

Это уже касалось ролика, показанного находящимся в Санкт-Петербурге члена ЦИКа Николаем Левичевым, где две дамы "работали" с бюллетенями из урны и сейфа до того, как кто-то занавесил тряпкой глазок видеокамеры.

Памфилова пообещала не только жесткие меры к нарушителям, но и вечерний комментарий высокого представителя МВД к некоторым из роликов.

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