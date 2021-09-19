Респираторно-синцитиальный вирус распространяется среди детей в США

В США, Британии, Швейцарии и Японии врачи говорят о росте случаев заражения детей вирусом RSV. Фото: Shutterstock

Коронавирус не щадит взрослых, но щадит детей. Так успокаивали родителей медики всего мира. Но, кажется, это не повод расслабляться. В США, Британии, Швейцарии и Японии врачи говорят о росте случаев заражения детей вирусом RSV.

RSV или респираторно-синцитиальный вирус - сезонное инфекционное заболевание. Начинается с повышения температуры, к ней добавляется кашель и насморк. Обычно это лечится в домашних условиях и проходит довольно быстро. Но в редких случаях болезнь может привести к более серьезным заболеваниям, например, бронхиолиту. При нем у детей оказывается поражена нижняя часть бронхов и возникают трудности с дыханием. Чаще всего бронхиолиту могут быть подвержены малыши в возрасте до трех лет.

Сейчас в США отмечается рост числа маленьких пациентов с RSV. Сотрудники Детской национальной больницы говорят, что в отделении интенсивной терапии больных с бронхиолитом в два раза больше, чем с коронавирусом. Обычно пик заболеваемости приходится на зиму, в частности, на январь, а летом эти показатели колеблются около нуля. Но в этом году в Университетской детской больнице Цюриха впервые было зафиксировано 183 случая заражения RSV в июле.

В чем причина такого широкого распространения RSV в несезон, - вопрос, который сейчас интересует многих родителей. Специалисты утверждают, что в прошлом году и нынешней зимой большую роль в сдерживании роста числа заболевших простудой, гриппом и RSV сыграли коронавирусные ограничения. А после того, как весной они повсеместно стали отменяться, начался рост числа заболевших не только дельта-штаммом COVID-19, но и другими инфекционными болезнями.

Однако коронавирусные ограничения сыграли не только положительную роль, но и отрицательную. В частности, из-за длительной самоизоляции у детей недостаточно активно формировался иммунитет. Вполне возможно, именно поэтому они сейчас быстрее реагируют на любые вирусы.

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