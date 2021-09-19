Тяжелобольной Борис Корчевников утратил надежду: "Я не исцелился"

Телеведущий Борис Корчевников. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Борис Корчевников шесть лет назад узнал о своей тяжелой болезни. Телеведущему удалили очень редкую доброкачественную опухоль в голове. Теперь артист вынужден каждые полгода ходить по врачам. Иногда он проходит терапию. Как глубоко верующий человек, который постоянно путешествует по святым местам и посещает церковь, Борис не раз просил Господа исцелить его.

Борис Корчевников в детстве переболел тяжелой формой менингита и оглох на одно ухо. А в достаточно зрелом возрасте с ним случилась новая беда. Опухоль в голове звучала как приговор. К счастью, после трепанации черепа и проведенной гистологии стало ясно, что новообразование доброкачественное. Однако Борис из-за своего диагноза пережил сильнейший стресс.

Как признался Корчевников, когда он еще только узнал о своем диагнозе, то никак не мог отделаться от шока. "Стоял как на каком-то суде, когда это случилось... Спрашивал себя, почему это случилось. Неизбежно начинаешь проживать свою жизнь и расставлять оценки", - делился он.

А потом стал свидетелем чуда. На его глазах исцелился парализованный человек. Корчевников принимал участие в соборовании у мощей святого Василия Острожского в православном храме в Черногории. В тесную пещерку вместе со всеми тогда принесли молодого человека. Во время молитвы Ивица (так звали больного мужчину) вдруг встал и простоял всю длинную службу целиком, а после окончания соборования вышел из храма.

Произошедшее потрясло Бориса. Ведь он тоже просил у святого исцеления, но чуда не случилось. Корчевников в тот самый момент утратил надежду. Раздосадованный ведущий спросил у священника, который приехал вместе с ним: "Батюшка, почему Бог его исцелил, а меня нет?"

Старец ему ответил. Он предположил, что все произошло с несчастным Ивицей для Бориса. "Знаете, вот Бог иногда показывает, что ему ничего не стоит выполнить просимое, совершить чудо, но не со всеми оно происходит. Со мной его не произошло тогда, я тоже просил об исцелении. Я не исцелился, но Бог показал, что он может это сделать, просто еще, значит, нужно поболеть пока, понести эту болезнь как крест какой-то", - вздыхает ведущий.