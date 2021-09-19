Признание Наташи Королевой о внебрачной дочери обернулось вызовом "скорой"

Заявление о внебрачной малышке Наташа Королёва сделала в присутствии мужа и сына, а затем позвонила маме в США Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Признание Наташи Королевой в эфире шоу "Секрет на миллион" произвело эффект разорвавшейся бомбы. Оказывается, в 2019 году в США у певицы родилась дочь, которую выносила суррогатная мама. Отцом девочки стал богатый друг-гей - ему звезда подарила свою "замороженную" яйцеклетку. Впрочем, безвозмездным подарком такой жест назвать сложно, ведь за услуги Королёвой приятель заплатил 50 биткоинов, что по нынешнему курсу составляет более 170 млн (!) рублей. Говорят, отец ребенка - переехавший в Америку из Украины IT-гений Леонид Радвинский, который в пандемию сколотил баснословное состояние на популярных эротических сервисах. Если так, для него 50 биткоинов - капля в море: по подсчетам американского Forbes, капитал "порнобарона Лео" оценивается в $1,8 млрд долларов.

Заявление о внебрачной малышке, по замыслу знающих толк в сенсациях создателях "Секрета на миллион", Наташа Королёва сделала в присутствии мужа-стриптизера Тарзана и сына Архипа, а следом позвонила маме в США, чтобы сообщить "радостную новость". По словам звезды, о рождении дочери не подозревали даже самые близкие. В итоге Тарзан устроил истерику в студии телешоу, мама по видеосвязи хваталась за сердце, взрослый сын старательно округлял глаза... Да и самой "русалке", если верить ее словам, пришлось непросто.

- Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась "скорая", которая дежурила, так как давление прыгало до 180. Напряжение моих близких, стрессовая атмосфера.., - написала певица в Инстаграме после выхода шоу в эфир, предусмотрительно отключив комментарии к посту. - Я была готова к вопросу, на который не ответила пять лет назад (во время предыдущего участия в программе. - Ред.). Но та информация, которая была написана в конверте (это был совершенно другой секрет), не оставила мне выбора. Я взяла на себя ответственность рассказать о тайне, которую смогла хранить несколько лет. Так как четко понимала, что с каждым годом будет все труднее это скрывать. Я всем желаю мира, добра, любви! И помните: не судите, да не будете судимы!

В качестве объяснения своих поступков - как рождения дочери, так сохранения тайны от самых близких - артистка привела лишь слова покойного артиста Говорухина.

- Когда-то великий Станислав Говорухин сказал мне: "Наташка, ты очень необычная, помни об этом всегда, в этом твоя особая притягательность и неповторимость! И ещё, никогда не обращай внимания на людскую молву, ведь тебя и твои поступки трудно понять, так как они не вписываются в общую парадигму! Слушай своё сердце и поступай как оно велит!", - добавила Королёва.

Между тем, сама певица уже успела понянчиться с "голубоглазой и курносенькой" дочерью, имя которой так и не назвала, а в ближайшее время певица собирается познакомить с малышкой всю свою семью. Звезда не раз говорила, что мечтала о дочке, но завести второго ребенка с мужем у них так и не получилось.

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