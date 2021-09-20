У Дегтярева 56%, а у Кадырова - 99: все действующие главы регионов победили на губернаторских выборах

Кроме депутатов Госдумы, в девяти регионах прямым голосованием выбрали и своих руководителей
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Исполняющих обязанности больше нет. В каждом из 9 регионов действующий глава подтвердил свой статус и отбросил приставку и.о. Их результаты такие:
- Тверская область — Игорь Руденя 52,7%. (ЕР)
- Хабаровский край - Михаил Дегтярев 56,8%. (ЛДПР)
- Пензенская область - Олег Мельниченко 72,4%. (ЕР)
- Мордовия — Артем Здунов 78,4%. (ЕР)
- Белгородская область — Вячеслав Гладков 78,8%. (ЕР)
- Ульяновская область - Алексей Русских 83,2%. (КПРФ)
- Тульская Область - Алексей Дюмин 83,6%. (Самовыдвиженец)
- Тыва - Владислав Ховалыг 86,8%. (ЕР)
- Чечня — Рамзан Кадыров 99,7%. (ЕР)
Такое голосование — это чистая экономика с психологией, политики тут нет, объяснил kp.ru директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
- Посмотрите на Дегтярева. Когда он приехал в Хабаровск и против него вышли люди, он сказал: «Я назначенец президента». Для местных элит, которым может нравиться губернатор или нет, назначенец президента — это человек, с которым в Москве будут разговаривать лучше, чем с кем-то другим. Ему скорее будут одобрять проекты и выделять на них деньги. Тем более, Дегтярев показал, что он не только «назначенец Путина», но и очень хочет стать для Хабаровска «своим».
А кроме того, в кризисные времена людям часто важнее сохранить стабильность, чем остаться вдруг в результате перемен без работы или элементарно без горячей воды и чистых улиц в городе.
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