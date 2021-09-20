Юрист рассказал, при каких условиях на даче можно завести курятник

Верховный суд России подтвердил: разведение сельхозживотных на садовых участках чревато штрафом для дачников. Фото: Shutterstock

Верховный суд России подтвердил: разведение сельхозживотных на садовых участках чревато штрафом для дачников. Главный аргумент: данные земли являются землями садовых товариществ, на которых данные виды деятельности не разрешены. Яблони-вишни сажать можно, а вот строить курятники — уже административное правонарушение с наказанием в виде штрафа от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Поводом для постановления Верховного суда стал случай в Волгоградской области. Там одна из дачниц за разведение кур на участке была оштрафована на 10 тысяч рублей. С протоколом женщина была несогласна и обратилась в высший судебный орган по гражданским делам, который согласился с выводами инспекции Волгоградской области по использованию и охране земель.

- Все верно, - прокомментировал kp.ru директор юридического агентства «Гамбит-С» Сергей Тетерин. - Верховный суд лишь еще раз разъяснил нормы закона, которые были приняты законодателями. Но, как говориться, есть нюансы. Упомянутая дачница фактически согласилась с тем, что занималась хозяйственной деятельностью, а это действительно запрещено. Но при этом законы разрешают содержать домашних животных в садовых товариществах, если они, например, - часть ландшафтного дизайна или семейный контактный зоопарк — нравятся человеку гуляющие куры и все тут. И нормы разрешают постройки для таких животных. Опять же нелогичный момент в правоприменительной практике: разводить курочек, которые мешают отдыхать своим кудахтаньем соседям, нельзя, а попугаев, которые будут орать без умолку, или слонов можно — они не относятся к сельхозживотным.

По мнению эксперта, властям стоит задуматься об изменении законов и расширении видов использования дачи.

- Дача для большинства россиян — это не грандиозные дворцы с прислугой, стрижеными газонами и зонами барбекю, а место, где люди, в том числе, выращивают для личных нужд сельхозпродукцию, включая разведение живности, — говорит Тетерин. - И в этом смысле такие дачи ничем не отличаются от личных подсобных хозяйств (ЛПХ), где все перечисленное производить можно, разница лишь в категории земель. Почему бы тогда не расширить правила ведения ЛПХ на садовые участки, разрешив, например, мелких сельхозживотных. Разумеется, с согласия соседей и соблюдением ветеринарно-санитарных норм.