Многозарядное гладкоствольное оружие станет доступно с 26 лет с июля 2022 года

Тем, кто хочет получить двустволку с 18 лет придется заняться промысловой охотой, поступить на госслужбу или пойти служить в армию Фото: Михаил ФРОЛОВ

В мае этого года, после нападения на школу в Казани, президент России Владимир Путин поручил правительству ужесточить законы об оружии в стране. Поправки были разработаны и рассмотрены в Госдуме уже на следующий день. Президент подписал новые поправки к федеральному закону «Об оружии» 28 июня 2021 года, но вступят они в силу только - 29 июня 2022 года. Что важно знать тем, кто владеет оружием или собирается им обзавестись впервые:

- Возраст выдачи лицензии на приобретение гладкоствольного охотничьего оружия увеличен до 21 года (сейчас с 18 лет), исключением станут госслужащие, отслужившие в армии и промысловики в отдаленных регионах добычи, спортсмены, инкассаторы и работники частных охранных предприятий.

- Оружие с магазином, можно будет купить только через пять лет после получения в 21 год первого разрешения на двустволку, которая заряжается двумя патронами. То есть доступ к автоматическому оружию с магазином молодой человек получит в лучшем случае в 26 лет, а нарезное только при условии добропорядочного хранения гладкоствольного.

- Лицензию на оружие не дадут судимым за преступления совершенные с оружием, в отношении несовершеннолетних, с неснятой и непогашенной судимостью.

- Оружие не продадут гражданину, который как минимум два раза в течение года привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка, вождение транспорта в состоянии опьянения, дважды в течение года совершал правонарушения в области оборота наркотиков и психотропных веществ.

- Не получат лицензию на оружие бывшие террористы и экстремисты, а также те, кто совершил преступление "в целях пропаганды, оправдания и поддержки экстремистов или террористов".

- Лишать будут лицензии и оружия владельцев, которые отказываются по первому требованию инспектора Росгвардии предоставить к осмотру место хранение оружия и патронов, отказ от прохождения медосвидетельствования, за ношение оружие в пьяном виде или состоянии наркотического опьянения.

- «Планку» за хранение и продажу оружия подняли до 8 лет колонии со штрафом в 100 тысяч рублей (сейчас 2-4 года максимум).

- За продажу оружия через интернет организованной группой срок может вырасти до 12 лет со штрафами в 500 тысяч рублей (сейчас 8 лет и 200 тысяч рублей штраф).

- За сбыт взрывчатки участникам такого организованного "бизнеса" грозит от 15 до 20 лет колонии и миллион рублей штрафа (сейчас до 12 лет).

- За продажу гладкоствольного оружия, огнестрельного оружия ограниченного поражения, его основных частей и патронов к нему, газового, пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж, холодного оружия либо метательного оружия будет грозить ограничение свободы на срок от 2 до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

- За незаконную модернизацию и производство мощного пневматического оружия будет грозить 2 года колонии (сейчас административная ответственность).

- За незаконное хранение пулеметов и гранатометов будут давать до 12 лет колонии.

- Жестче станут наказывать за переделку массо-габаритных макетов оружия (от 2 до 6 лет в колонии).

- За использование пиротехники, легковоспламеняющиеся жидкости и "иных предметов или веществ" в преступных целях хулиган может получить 7 лет в колонии.

Все эти новые поправки заработают в полную силу через 6 лет (лицензия на оружие действует 5 лет): "Лицензии на приобретение гражданского оружия, выданные до дня вступления в силу настоящего Федерального закона гражданам России, признаются действующими".

Выходит, что аннулировать выданные лицензии бывшим преступникам (с погашенной и снятой судимостью) сейчас нельзя. В 2027 году им просто не продлят больше лицензию.

СПРАВКА "КП"

- На сегодняшний день в России более 3,6 миллионов владельцев оружия, у которых на руках более 6,3 миллионов стволов, - заявил kp.ru официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

И есть тенденция к сокращению: в 2018 году по словам генерал-майора полиции Леонида Веденова на руках у 3,9 миллионов владельцев числилось 6,6 миллионов единиц оружия. За этот же год ведомство лишило граждан 49 тысяч лицензий за нарушения по хранению и его использования. При этом с 2010 года по 2018-й число вооруженных граждан России сократилось на 1,3 миллиона человек, а с 2018 по 2021 армия охотников и оборонщиков потеряла еще около 300 тысяч стволов. Эксперты отмечают, что тенденция к сокращению вооруженного населения в России будет сохраняться и дальше.

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