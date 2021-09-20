Как выглядят угодившие в психбольницу дети актера Иннокентия Смоктуновского

Иннокентий Смоктуновский. Фото Сергея Метелицы /Фотохроника ТАСС

Знаменитый актер Иннокентий Смоктуновский вторым браком был женат на художнице по костюмам Саломеей Кушнир. В марте 1956 года у них родилась дочь, названная Надеждой, но в сентябре того же года она умерла. Через год на свет появился сын Филипп, ставший переводчиком научно-фантастической литературы. В 1965 году родилась дочь Мария. Она была балериной, работала в Музее МХАТа. Однако судьба приготовила наследникам Смоктуновского тяжелые испытания. Не так давно стало известно, что дети звезды фильмов "Берегись автомобиля" и "Они сражались за родину" проходят лечение в психиатрической больнице.

Филипп Смоктуновский оказался в психиатрической больнице из-за стресса. Мужчина отказывался есть и перестал выходить на улицу. По словам его дочери Анастасии Смоктуновской, родитель "не совсем самостоятелен". "Хотя может пойти в магазин и купить продукты. А вот путешествовать один он не в состоянии. Отец очень нервный человек. Он сейчас на лечении в больнице. У него был стресс", - рассказала Анастасия.

Филипп Смоктуновский оказался в психиатрической больнице из-за стресса

Однако у вдовы Николая Караченцова свое видение ситуации. Людмила Поргина заявила, что причиной проблем с психикой сына Иннокентия Смоктуновского стало увлечение запрещенными веществами. "Они сбили себе свою иммунку. Они не очень здоровы. Его дети не хотели лечиться", - поведала актриса в эфире шоу "Звезды сошлись" на НТВ.

Слова Поргиной подтвердил и кинопродюсер Марк Рудинштейн. "Я слышал лично от Иннокентия Михайловича. Он был очень расстроен этим. Это не слух был, это было точное подтверждение, что его дети завязли в наркотиках", - сказал, как отрезал, кинодеятель.

В психиатрической клинике находится и дочь Смоктуновского. У Марии Смоктуновской проблемы с нервами. Соседи женщины утверждают, что порой она ведет себя неадекватно и очень странно выглядит.

У Марии Смоктуновской проблемы с нервами

К слову, жизнь самого Смоктуновского оборвалась весьма трагично. Иннокентий Михайлович не перенес известия о гибели младшей сестры Зоси, которую убили топором. Актер умер от четвертого инфаркта в 1994 году.