Вдова Николая Караченцова угодила в жуткий скандал

Людмила Поргина выступила с рядом жестких заявлений Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Вдова Николая Караченцова всегда была дамой импульсивной. Людмиле Поргиной палец в рот не клади - отчитает так, что мало не покажется. Однако на днях 72-летней актрисе пришлось извиняться за свои скандальные слова в адрес директора "Ленкома".

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер рассказал, что вдова Николая Караченцова извинилась перед ним за гнусную ложь. Людмила Поргина заявила, что Варшавер якобы грозился ее уничтожить "за правду" о непростой ситуации в театре после ухода Марка Захарова. Вдова Караченцова опасалась, что ее может сбить машина. "Поргина пришла ко мне, покаялась. Сказала: «Да, я была неправа, извините меня»", - цитирует Варшавера News.ru.

Он также отметил, что его главная забота - "сделать жизнь всего коллектива «Ленкома» лучше", а не создавать конфликтные ситуации. "Я с Поргиной и не ругался. Как может руководитель ругаться с актрисой, которая к тому же 30 лет не работает в театре? Как я могу с ней какие-то иметь войны? Она числится актрисой театра, ну и ради бога! Во имя мужа мы ее сохраняем в театре", - добавил Марк Борисович.

Как подчеркнул Варшавер, все в театре до сих пор обожают Караченцова. "Нет такого артиста больше в театре... Когда он 15 лет болел, то мы платили ежемесячно ему деньги. По 200 тысяч рублей. Это была моя инициатива, а не кого-то другого», - заявил он.

По словам театрального деятеля, после смерти знаменитого артиста руководство театра решило продолжать выплачивать Поргиной оклад в размере 50 тысяч рублей. И это при том, что вдова десятки лет выходила на сцену.

"Играла она малюсенькую роль - Мадонну с младенцем в «Юноне и Авось». Микроскопический эпизод. Это ее самая яркая роль в нашем театре", - напомнил Варшавер.

Директор театра убежден, что свое звание "заслуженной артистки" Поргина получила лишь благодаря "Ленкому". "Театр «сделал» ей заслуженную артистку. К тому моменту она уже не играла много лет. Она не помнит, как выходить на сцену, как сыграть роль. Да. Я жесток сейчас, но эта жестокость выплыла за многие годы ее хамства. Она позволяла себе говорить нелестные вещи о Марке Захарове. Как так можно? Работать в театре и отзываться плохо о великом режиссере. А сейчас она о нем потрясающе говорит. Меня раньше восхваляла, а теперь у нее изменились приоритеты. Некрасиво она себя ведет. Она сегодня получает деньги ни за что", - высказывался Марк Борисович.