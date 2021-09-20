Развод русских людей на «новое благо»

Голосовать надо не сердцем, как учили нас ельцинисты, а теперь учат — навальнисты. Голосовать надо - умом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смотрите, в чем тут дело. Сотни лет демократия исходила из признания человеческой личности. Этой личностью можно манипулировать, обманывать, запугивать или льстить, но, тем не менее — до сих пор божественная природа свободной человеческой воли не подвергалась сомнению никем.

И вот появилось «Умное голосование», которое должно взломать всю систему демократии. «Умное голосование» - это DDOS-атака на нее. Люди превращаются в «зомби-компьютеры» атакующей сети.

Это окончательная отмена права на выбор. Его подмена необходимостью «высшего блага».

Про «высшее благо» русские люди (в смысле жители всей бывшей Российской Империи) знают больше, чем кто бы то ни было. Мы про это можем рассказывать часами, не просто пересказывая «Архипелаг ГУЛАГ» (который для любого европейца и американца - просто литературный хоррор), а излагая жизнь своей семьи за последние 100 лет.

Если что и есть химически чистая подлость, так это очередная попытка «развести» русских людей на «общее благо».

В глотку бы вам, очередным революционерам, это общее благо забить. Чтобы вы гады наелись его досыта.

Но это, так сказать, лирическое отступление...

А содержательно российское государство в кои-то веки отреагировало на настоящую угрозу адекватно, точно осознав, чем новая избирательная технология грозит.

И если разгром ФБК* и всей навальнистской структуры вещь обыденная и неоригинальная, то «принуждение к миру» Google, Apple и Telegram — это событие всемирно-исторического масштаба, подтверждающее роль России в мире в гораздо большей степени, нежели участие, скажем, в G7.

Политическая субъектность государства в современном мире определяется совсем не размером армии или ВВП, а - способностью заставить исполнять свои решения глобальными IT-корпорациями.

Россия — политически субъектна. В Маунтин-Вью и Купертино (где штаб-квартиры Google и Apple), правильно поняли, что это тот самый случай, когда Кремль пойдет до конца и не стали рисковать большим российским рынком ради «ценностей».

Про основателя Telegram Павла Дурова и говорить нечего — не для того он создал компанию с капитализацией 30 млрд долларов (пока 30), чтобы рисковать ее будущим ради амбиций Навального.

Не исключено, что и сами молодые капиталисты несколько охренели от самой модели «Умного голосования», где российским гражданам предлагалось голосовать … главным образом за КПРФ. За самых настоящих коммунистов, которые частную собственность, как бы это сказать, не очень жалуют.

Признаться, если бы я был миллиардером, то предложение поддержать на выборах любых коммунистов, воспринимал бы как форменное издевательство над здравым смыслом и самим собой.

«С коммунизмом — это туда!», - говорил бы я недружелюбно и показывал в направлении горизонта.

В качестве вывода я предлагаю следующую формулировку. Голосовать надо не сердцем, как учили нас ельцинисты, а теперь учат — навальнисты. Голосовать надо - умом.

Любой кандидат или партия - это как предложение выкупа облигаций коммерческого займа. Всегда разумно посмотреть на цифры доходности, сопоставить риски и гарантии не потерять деньги.

А «Умное голосование» — это все равно что покупать билеты МММ по совету Лёни Голубкова. Спасибо, уже проходили.

*ФБК — Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального - организация, признанная в РФ экстремистской.

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