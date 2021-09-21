Соединенные Штаты кинули Францию на $36 млрд

Однажды Макрон (на фото его спускают на тросе) провел несколько часов на борту атомной подлодки и следил оттуда за учениями. Фото: twitter.com/emmanuelmacron

ТОТ ПАРЕНЬ СНИЗУ

В мире появился новый военный альянс - AUKUS, объединивший США, Великобританию и Австралию. Они намерены укрепить свое сотрудничество в области безопасности Индо-Тихоокеанского региона. И в качестве первого шага помогут Австралии обзавестись подводными лодками с атомными двигателями, но без атомного оружия. Это сделает Зеленый континент седьмой страной мира, обладающей атомными подлодками.

Президент США Джо Байден был откровенен:

- Эта инициатива объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства.

Честность далась главе Белого дома нелегко: в какой-то момент он забыл имя главы австралийского правительства, назвав его «тем парнем снизу».

ЗАЧЕМ НУЖЕН СОЮЗ?

- Суть нового союза - общие оборонные технологии и создание единой военной стратегии. И речь не о каком-то абстрактном «обмене разведданными» - у «треугольника» будет скоординированный план действий на случай вооруженного конфликта с третьей стороной, - говорит Левин.

Более интересный вопрос - против кого же дружим? Как подчеркивает эксперт, главной целью оси Вашингтон - Лондон - Канберра провозглашается «защита интересов участников в Индо- Тихоокеанском регионе». Что вполне прозрачно показывает, на кого в первую очередь направлен новый союз. И это, конечно, Китай, который последние годы ударными темпами наращивал дальний флот, строил авианосцы и создал военную базу на берегу Индийского океана в Восточной Африке. И с США, и с Австралией у КНР сохраняются экономические противоречия - эти англоязычные страны упрекают Пекин в «нечестной торговле» и агрессивном навязывании китайских интересов.

ЧЕМ НЕДОВОЛЬНЫ ФРАНЦУЗЫ?

Первой жертвой антикитайского альянса стал Париж. Дело в том, что Австралия на радостях разорвала контракт на поставку этих самых подлодок с французским концерном Naval Group. Зачем покупать, если теперь Канберра сможет сама строить субмарины с помощью Лондона и Вашингтона?

А вот французы, оставшись без прибыли в 36,5 млрд долларов, пришли в ярость. Причем власти страны не стали делать вид, что это только бизнес, - и отозвали послов из США и Австралии. Пока только для консультации, но на языке дипломатических расшаркиваний это очень весомый жест. Так же поступила Россия, когда полгода назад Байден оскорбил нашего президента.

И вот уже хозяин Белого дома просит телефонного разговора с Эммануэлем Макроном. Тот, видимо, в ярости, ведь оказалось, что о создании AUKUS союзники договорились буквально у него за спиной - на июньском саммите G7. Запросто могло быть так, что Макрон сидел в одной комнате, а в соседней его коллеги обсуждали, как оставить Францию без крупного контракта.

Париж уже отомстил, заблокировав переговоры о свободной (то есть без всяких пошлин) торговле Австралии с ЕС. И даже не стал скрывать - все дело в тех самых подлодках.

- Держать слово - это условие доверия между союзниками. Сейчас просто немыслимо продвигаться в торговых переговорах и делать вид, что ничего не случилось со страной, которой мы больше не доверяем, - отрезал госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Кому нужен AUKUS: зачем на политической карте мира появился новый военный альянс

США, Великобритания и Австралия договорились о странном партнерстве вовсе не из-за Китая (подробности)

Америка подложила Франции «ядерную свинью»: Как Россия использует новый раздрай в НАТО

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец размышляет о последствиях появления нового военного альянса (подробности)