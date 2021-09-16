Кому нужен AUKUS: зачем на политической карте мира появился новый военный альянс

Все подается вполне пристойно и миролюбиво: Америка, Британия и Австралия намерены укрепить свое сотрудничество в области безопасности Фото: REUTERS

О том, что президент США Джо Байден проведет трехсторонние переговоры со своим британским и австралийским коллегами, было известно заранее. Никто и не ожидал каких-то особых новостей от онлайн-встречи давних партнеров и союзников.

Но новости начали сыпаться одна за другой. Прямо перед началом переговоров из Лондона пришло сообщение о рокировке в британском МИДе – премьер-министр Борис Джонсон снял с должности главы внешнеполитического ведомства Доминика Рааба. Затем Госдеп США провел телефонный брифинг, в ходе которого анонимные высокопоставленные дипломаты подробно рассказали о новой американской инициативе в сфере безопасности. Ближе к вечеру главы США, Великобритании и Австралии выступили с совместным заявлением для печати, после чего эффектно появились еще и на телеэкранах, подтвердив, что договорились о создании нового военного альянса с названием AUKUS.

Все подается вполне пристойно и миролюбиво: Америка, Британия и Австралия намерены укрепить свое сотрудничество в области безопасности Индо-Тихоокеанского региона. И в качестве первого шага помогут Австралии обзавестись подводными лодками с атомными двигателями, но без атомного оружия. Попутно страны-основательницы AUKUS намерены более плотно обмениваться научной, технической и промышленной информацией, углубляя свое сотрудничеств в области безопасности и обороны.

Британский премьер вообще представил все исключительно в мирном ракурсе, заявив, что «альянс сблизит нас как никогда, обеспечив рабочие места и процветание».

Байден был более откровенен: «Эта инициатива объединит наших моряков, ученых, промышленность для сохранения и расширения нашего превосходства».

Честность далась главе Белого дома нелегко: в какой-то момент он забыл имя главы австралийского правительства, назвав его «тем парнем снизу».

Если создание НАТО можно хоть как-то оправдать тесным географическим соседством европейских стран, то мотивы появления AUKUS, членов которого разделяют океаны и другие континенты, первым делом обращают взоры на Китай, с которым и у США, и у Австралии, и у Великобритании непрекращающиеся счеты и споры.

Попытались поставить все точки над i в ходе уже упомянутого брифинга чиновники Госдепа, рассказавшие, что заводилой в новом альянсе будет Лондон, поскольку «Великобритания очень сосредоточена на концепции глобальной Британии», и вообще, «у Британии – глубокие исторические связи с Азией», а Канберра, получив подводные лодки, «позволит нам быть более эффективными в сдерживании различных сил в Индо-Тихоокеанском регионе».

Но, похоже, что о китайской угрозе американцы, британцы и австралийцы намекают исключительно для отвода глаз. Оперируя географией в аспекте расстояний – «где Пекин и где Лондон?», «как быстро доплывут австралийские подлодки до китайских берегов?» - никто не обращает внимания на то, что, получив атомный подводный флот, Австралия оперативно сможет блокировать большую часть Антарктиды, рядом с которой она расположена.

Богатая природными ресурсами и пресной водой Антарктида не принадлежит ни одному государству. Но международную конвенцию о судьбе Южного континента подписали меньше трети государств мира. Да и среди тех, кто поставил свою подпись под документом, есть страны, не отказавшиеся от своих территориальных претензий на всю Антарктиду или ее часть. Главные претенденты на антарктическую территорию и шельф? Разумеется, Великобритания и Австралия. Британцы давно заявляли о том, что намерены вести добычу полезных ископаемых на антарктическом шельфе. А Австралия считает своей почти половину антарктического континента.