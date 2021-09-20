Америка подложила Франции «ядерную свинью»: Как Россия использует новый раздрай в НАТО

Вывеска на посольстве Франции появилась после срыва сделки с США и Австралией по поставке подводных лодок на 40 миллионов долларов. Фото: REUTERS

Свара между Парижем и Вашингтоном из-за отказа Австралии покупать французские подлодки для России очень интересна. Да-да, если кто-то думает, что Австралия от нас далеко и это Москвы не касается, он неправ.

Если австралийцы получат от США десяток атомных субмарин, то в этом регионе появится натуральный «ядерный джинн» в американском наморднике. И это нашему Генштабу неизбежно придется учитывать при планировании «работы» российских боевых кораблей в Тихом и Индийском океанах. А уж про Китай и говорить нечего - там уже сообразили, что этого «джина» США подкладывают в первую очередь под него.

Но есть и еще поводы для размышлений.

Во-первых, радует то, что рассорились два ключевых игрока враждебного к нам НАТО. Кстати, недавно в Пентагоне заявили, что «Путин хочет расколоть альянс». Ну, так он и сам раскалывается.

Во-вторых, никогда еще США так унизительно и предательски не «опускали» Францию. В Париже уже раздаются призывы выйти из НАТО. Если такое случится, военный потенциал блока в Европе серьезно ослабнет (что опять-таки выгодно России). Вы будете смеяться: в некоторых французских соцсетях я видел предложения Макрону – в отместку Вашингтону и Брюсселю … вступить в Организацию Договора о коллективной безопасности - ОДКБ (где главный игрок - Россия)!

Ну а если серьезно, то американцы подложили французам большую «подводную свинью», применив нечестный прием в конкуренции на рынке оружия, - какое уж тут «партнерство»? Получив «от ворот поворот», Париж потерял почти $70 миллиардов. А еще ведь возникла угроза потери тысяч рабочих мест на корабельных верфях. А у Макрона через полгода выборы…

Как тут не вспомнить: в свое время Вашингтон уговорил Париж отказаться от достройки вертолетоносцев «Мистраль» для России. Так и хочется сказать: «А сейчас ответочка прилетела. С того же адреса».

Тут и о другом думается. Сегодня на мировом рынке оружия свирепствует американский диктат. США выкручивают покупателям руки, стращая их санкциями, - купите боевую технику у России, задушим санкциями. А Россия как занимала, так и занимает второе место по экспорту оружия. И вот вам «австралийское эхо»: и Индия, и Малайзия отказались покупать вертолеты у Франции, ведь теперь нет гарантии, что и в этом случае сделку не сорвут американцы.

В такой ситуации Россия получает выгодные позиции – заключать контракты с теми странами, которым плевать на американские страшилки.

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