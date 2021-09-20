Россиянам пора привыкать к электронному голосованию

Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Жители семи регионов на минувших выборах в Госдуму могли выбирать депутатов не выходя из душа. Дистанционное электронное голосование — новый способ исполнить свой гражданский долг. И, видимо, теперь он станет традиционным.

- Система показала свою эффективность и высокий уровень доверия избирателей к ней, - говорит kp.ru Руководитель научного совета Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. - Несомненно система будет внедряться и дальше. И на выборах президента и на следующих парламентских выборах эта практика будет только расширяться.

О том, что система пришлась по душе избирателям говорят цифры. На дистанционное электронное голосование зарегистрировались без малого 2 миллиона человек. А явка превысила 93% — это в два раза больше, чем на избирательных участках. В Москве и вовсе проголосовали через интернет 96% избирателей (из почти полутора миллионов зарегистрированных). Такие цифры оффлайн-выборам не снились даже в самые благополучные годы.

Глава Минцифры Максут Шадаев уже заявил, что ведомство готово масштабировать систему на всю страну. И привел статистику, кто же воспользовался таким способом голосования. Оказалось, мнение, что онлайн-голосование — прерогатива подрастающего поколения — это миф. 71% от всех проголосовавших — старше 35 лет.

Оценили новый формат и представители политических партий. Так председатель "Гражданской платформы" Рифат Шайхутдинов назвал ДЭГ "отличной историей".

Правда, скептики приводят контраргумент — наблюдателей на электронном голосовании нет, схема работы непонятна, поэтому доверять в полной мере пока опасно. Добавила нервов и задержка с объявлением результатов по Москве.

- Были шероховатости, но как и любая новая процедура она требует обкатки и через два-три цикла к ней все привыкнут, также, как и привыкли к другим электронным сервисам, - считает Алексей Чеснаков.

А некоторые проигравшие на выборах кандидаты уже выступили с категорическим неприятием электронного голосования. В частности, коммунист Валерий Рашкин на следующий день после выборов собрал митинг на Пушкинской площади в Москве и требовал отменить в том числе и этот инструмент.

- Бывший депутат Рашкин сегодня — общественный деятель, - обращает внимание Чеснаков. - Так что и к его акциям надо относиться, как к акциям общественного деятеля. У нас в стране демократия. Есть люди которые выступают за электронное голосование, другие — против. Рашкин среди них. Значит он выступает против прогресса, против более эффективного политического инструмента.

Но электронное голосование — не просто способ отдать голос, но еще и революция в политтехнологиях. И, как говорит эксперт, те, кто не сможет оседлать новые технологии, останется за бортом предвыборной гонки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У Едра будет кнут, а у коммунистов — коллекторы» : чего ждать от новой Госдумы

Директор Центра политической информации Алексей Мухин объяснил, зачем Единой России конституционное большинство, и почему провалились либералы-прозападники (подробности)

Иностранные наблюдатели - о голосовании в России: «Признание российских выборов - основа будущих отношений ЕС и РФ»

kp.ru представляет реакцию зарубежных экспертов, побывавших на избирательных участках в России (подробности)