«У Едра будет кнут, а у коммунистов — коллекторы» : чего ждать от новой Госдумы

17-19 сентября граждане России проголосовали за новых депутатов Госдумы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

17-19 сентября граждане России проголосовали за новых депутатов Госдумы. Кто выиграл и кто проиграл — смотрите таблицу итогов.

А вот чего нам теперь ждать от новой Госдумы, kp.ru рассказал директор Центра политической информации Алексей Мухин

КОММУНИСТЫ В ДОЛГУ

- Высокий результат КПРФ — это сумма их электората и Навального, который призвал голосовать в основном за них?

- Да, КПРФ попал в ужасную ситуацию. Теперь коммунисты должны неприятным людям — навальнистам, этаким политическим коллекторам. И они будут требовать от Зюганова множество мелких услуг за одну навязанную — «Умное голосование».

ЛИБЕРАЛЫ УШЛИ К СТАЛИНИСТАМ

- Почему так провалились либералы-прозападники типа Яблока?

- Запад в остром противостоянии с Россией, а в таких условиях наша страна консолидируется. Поэтому «Яблоку» приходится нести «кармическую ответственность» за нападки, которым подвергается Россия.

Ну и опять же Навальный сагитировал многих наших прозападных либералов, проголосовать за сталинистов. Хотя эти голоса должны были бы быть как раз у «Яблока»...

«РАЗВОРОВАЛИ» И «ДОЛОЙ»

- Откуда такой колоссальный перевес «Единой России» в одномандатных округах (199 против 9 у КПРФ)?

- Это традиционно самая сильная часть их кампании. И они на самом деле работают с населением. Плюс хороший подбор кандидатов. Ситуация со спикером Думы Володиным — хрестоматийная. Он победил в родном ему Саратове, где даже коммунисты отказались с ним серьёзно конкурировать.

- Но с кем не поговори — критикуют партию власти.

- Да, но чаще всего эти ругательства без аргументов! Слово «разворовали», наверно, лишь отчасти справедливо, потому что — это Россия-матушка. Но как только начинаешь разбираться, оказывается, что не разворовали, а сделали и даже неплохо. Так что абстрактный призыв «Долой Единую Россию», он такой — большевистский. А люди сейчас осторожней подходят к такому.

ПСИХОЛОГИЯ ПОБЕДИТЕЛЯ

- Зачем Единой России конституционное большинство (2/3 депутатов)?

- На самом деле у них не стояло жестко такой задачи. Им нужно было большинство в Госдуме, но не конституционное. Если оно будет (а скорее всего будет), то это приятный бонус. Психология победителя.

ЧТОБ ВЛАСТЬ НЕ БРОНЗОВЕЛА

- «Новые люди» - совсем новая партия. Никому раньше не известная. Но у них на выборах все получается. Почему?

- Не говорите «гоп». По одномандатным округам, например, у них никто не прошел.

Это новый хорошо продуманный проект. Их главный плюс - что они новые. Но что за этим стоит — еще предстоит посмотреть. Они сами говорят, что хотят своей критикой сделать «Единую Россиию» лучше. Амплуа «быть гласом народа», чтобы не бронзовела «ЕР» - им по силам.

ИНТЕРНЕТ РАЗЖЕГ

- Почему такие рекордные отказы людей на вопросы экзит-полов — за кого вы голосовали?

- Виноваты, как ни странно - соцсети. Там ситуация разжигается, причем, во всех — провластных или оппозиционных. И люди начинают осторожничать.

- Что-то изменится с новой Думой?

- Я надеюсь, что ничего. Потому что 7-я дума была очень эффективным органом. Если 8-я пойдет также - будет здорово. Скорее всего будет и несколько обновленное правительство. Потому что Госдума теперь по Конституции согласовывает его состав.

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