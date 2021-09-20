Иностранные наблюдатели - о голосовании в России: «Признание российских выборов - основа будущих отношений ЕС и РФ»

Представители европейского экспертного сообщества, прибывшие в качестве наблюдателей, отмечают необходимость признания прошедшего голосования в РФ легитимным Фото: Алексей БУЛАТОВ

Перед парламентскими выборами в России европейские власти выбрали исключительно русофобскую риторику. От лидеров стран до региональных депутатов звучали высказывания, что не стоит ждать от голосования в России честности и справедливости. Готовьтесь к подтасовкам, господа, таков был основной месседж таких заявлений.

«Французский политик и член Европейского парламента Эрве Ив Мари Клод Жювен объяснил, что в отношении России и российских выборов идет мощная кампания дезинформации с целью делегитимизировать кандидатов в Государственную Думу и реализовать стратегии мирового капитализма, разработанные для противодействия любой альтернативной демократической форме правления», - так объясняет риторику Запада итальянский журнал «Opinio Juris».

С учетом европейской общенастроенности ОБСЕ пренебрегла отправкой своих наблюдателей на выборы в Россию, а вот ПАСЕ решила командировать группу из пяти представителей. Именно она посетила ряд избирательных участков в Москве и Московской области. В итоге, никаких нарушений установлено не было.

«Делегация высоко оценила хорошее сотрудничество властей, а также в целом гладкий процесс голосования в дни выборов», - говорится в отчете, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Несмотря на ограничения, установленные из-за пандемии коронавируса, ряд международных наблюдателей все-таки приехали в Россию, чтобы воочию оценить ход голосования, который в этом году растянулся на три дня. Бывший итальянский сенатор Винченцо Джибиино, побывавший в России, заметил, что иностранным СМИ следует тщательно перепроверять все видеозаписи с российских избирательных участков, на которых якобы зафиксированы вбросы.

«Правительство России установило камеры на каждом избирательном участке, чтобы отслеживать и фиксировать возможные случаи мошенничества. Ни один член партии «Единая Россия», получившей большинство голосов избирателей в стране, не мог быть настолько глуп, чтобы оказаться заснятым в компрометирующем положении. Поэтому стоит взять оригинальные записи и определить, относятся ли факты к этим политическим выборам или к предыдущим, а затем при помощи всех видеозаписей четко идентифицировать тех, кто совершил противоправное действие», - отметил Джибиино.

«Могу заверить, что выборы здесь – это свободные и честные выборы, на них присутствуют международные наблюдатели, а также местные наблюдатели. Так что это свободные и честные выборы, независимые и очень прозрачные», - заметил член парламента Мальдивской Республики Муса Сираж, посетивший парламентские выборы в России.

Представители европейского экспертного сообщества, прибывшие в качестве наблюдателей, отмечают необходимость признания прошедшего голосования в РФ легитимным ради будущего нормального сотрудничества.

«С моей точки зрения, эти выборы очень важны, поскольку они проходят при обстоятельствах, связанных с политическими переменами. Мы будем иметь дело с новыми моделями сотрудничества между Европейским Союзом и Россией, поэтому нам надо убедиться в законном характере парламентских выборов, успешное проведение которых придаст новый импульс развитию наших отношений», - подчеркнул немецкий политолог, эксперт по международным отношениям и представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли Урс Ункауф.

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