А что это было? Фото: Иван МАКЕЕВ

Дождь и ветер загонял голубей в "трубу" перехода на Пушкинской площади. А из нее валил тощий поток гражданок в красных пуховиках и красными зонтиками.

- Коммунисты, - подумал я.

- Журналист, - подумали гражданки, глядя на меня. И давай разминаться речевками:

- На-валь-ный! До-лой! Жу-ли-ки! Во-ры! - разминались они речевками.

Коммунист Валерий Рашкин провел самый странный митинг против итогов выборов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Митинг же нелегальный? - спросил я у сотрудника полиции, стоявшего рядом. - Пандемия же, санитарные нормы не соблюдаются.

- Согласованный с 19.00 до 21.00, - буркнул недовольно сотрудник. - Задержавшихся будем развозить по домам (отделениям полиции).

Человек 200-300 за монументом Александру Пушкину продолжали кричать, что надо отменить результаты электронного голосования, которые дали коммунистам меньше голосов, чем соперникам. Что логично. Ведь КПРФ сама призывала своих сторонников идти на участки ногами, а не голосовать через компьютер. Вот «красных» в интернете и оказалось меньше.

КПРФ в Москве провела акцию протеста Фото: Иван МАКЕЕВ

Но коммунисты на Пушкинской на этот раз выглядели как-то странно - без красных флагов. В модных кроссовочках и кепочках. Кучкуются группками, потягивают из фляжечек. Явно не кофе. Полицейские косились, но не вмешивались.

- Мы новое антиедросовское сопротивление, - кричали с трибуны.

- Вот интересно, а Зюганов в курсе, - думаю.

Помощники Валерия Рашкина продолжали называть выборы то "шахер-махером", то "электронным концлагерем". Явно Рашкин обиделся, что на этот раз выборы в своем округе проиграл.

- Я ваш депутат Госдумы Валерий Рашкин, буду защищать вас, - упрямо говорил он из-под ног поэта, подчеркивая свое неприятие итогов голосования.

- Не признаем, не простим! - отскакивало от постамента Пушкина.

Дали слово и известной либералке Марине Литвинович. Сначала она прокричала «Да здравствует КПРФ!» (кто бы мог подумать!) Но затем исправилась: "Свободу Навальному!"

- На-валь-ный, На-валь-ный! - зашумела толпа.

- Докатились ленинцы, - чертыхнулся полицейский.

Фото: Иван МАКЕЕВ

- Не признаем, не простим! - подогревал митингующих Рашкин.

Неожиданно забили колокола на Церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Путинках, что в начале Малой Дмитровки. Их звон перебил Рашкина. И он объявил о закрытии митинга на полчаса раньше дозволенного срока.

И только тогда в толпе рядом с плакатом "Лешу на свободу!" поднялся красный флаг с серпом и молотом.

Одну и хулиганок полиции пришлось заботливо вывести под локотки за пределы площади и … отпустить.

Остальные в недоумении разошлись.

А что это было?

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