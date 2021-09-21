Отчет о растущем влиянии Китая в мире опубликован во Франции

Китай в последние годы выбрал агрессивную модель поведения. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На прошлой неделе правительство Австралии расторгло договор с французскими верфями о строительстве подводных лодок. Французы назвали это «ударом в спину», заявив о предательстве со стороны Зеленого континента, и пообещали опубликовать документ, в котором будут представлены доказательства противоправных действий Китая против стран Евросоюза и участия в этом заговоре США и Австралии.

Сказано-сделано: Институт стратегических исследований Управления по международным отношениям и стратегическим вопросам министерства вооруженных сил Франции опубликовал отчет о влиянии Китая в мире.

В документе 650 страниц, сообщает FranceInfo. Это результат двухлетней работы французских специалистов в сфере разведки, которые день за днем по крупицам собирали необходимую информацию.

- Китай в последние годы выбрал агрессивную модель поведения, - рассказывают авторы отчета Поль Харон и Жан-Батист Жанжен Вильмер. – Китая следует опасаться, потому что он пытается контролировать ситуацию не только внутри страны, но и во всем мире.

В отчете среди прочего сообщается о некоей базе китайской армии, которая базируется в Фучжоу, на юге страны, и осуществляет пропагандистскую деятельность, действуя через американские и австралийские радиостанции, издательские дома и университеты.

Если верить данным отчета, то около 2 миллионов человек из разных стран мира, ежемесячно получают заработную плату, осуществляя прокитайскую пропаганду.

В документе особо отмечается: за последние 50 лет китайские компании построили и отремонтировали в Африке более 180 правительственных зданий, 24 президентских дворца и резиденций премьер-министров. Под руководством специалистов из Китая в африканских государствах создаются телекоммуникационные сети. Что из этого следует? Ну уже хотя бы то, что в 2018 году стало известно, как штаб-квартира Африканского союза, расположенная в эфиопской столице, Аддис-Абебе и построенная китайцами, была буквально напичкана скрытыми микрофонами и компьютерами со шпионскими программами.