Мария Захарова: Лондону пора сообщить правду о деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
Москва давно призывает Лондон к двустороннему взаимодействию по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
- Мы видели эти сообщения Скотленд-Ярда. Давно не возвращались к этой теме. Не знаю, почему эта история сейчас всплыла. Видимо, так в Лондоне готовят встречу российского министра иностранных дел с его британским коллегой, - отметила Захарова. - Хотелось бы напомнить, что на протяжении более 2,5 лет власти Британии используют дело Скрипалей для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений. Они пренебрегают и двусторонними обязательствами.
По словам дипломата, британские власти используют дело Скрипалей в качестве давления на Москву.
- Мы подтверждаем готовность к двустороннему взаимодействию, Россия настроена на установление истины. Наша позиция не изменилась. Пора Лондону рассказать правду.
В российском МИД уделили внимание прошедшим парламентским выборам. Как подчеркнула Захарова, в Россию на выборы в качестве наблюдателей прибыли более 200 человек из почти 60 стран и десять международных организаций. Замечаний от них не поступало.
- Выборы на зарубежных избирательных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей: политических партий, кандидатов в депутаты, от Общественной палаты. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, необходимые разъяснения были даны, - сказала дипломат.
За границей пришли проголосовать более 192 тысяч россиян. Несмотря на коронавирусные ограничения, действующие в разных странах, голосование на зарубежных участках прошло без нареканий. Однако в некоторых странах возникли проблемы иного рода: в частности, в Голландии и возле российского консульства в американском Хьюстоне прошли акции протестов и пикеты несистемной оппозиции.
- Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было, - заметила Захарова.
На вопрос, как поступит со своим мандатом в депутаты Госдумы глава МИД Сергей Лавров, Мария Захарова призвала дождаться окончательных результатов голосования.
На сегодня далеко не все представители российской делегации, которые должны отправиться на сессию Генассамблеи ООН, получили американские визы.
- Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя ООН, по выдаче виз всем заявленным российским участникам, - сказала Захарова.
- ЕСПЧ стремится играть политическую роль и участвовать в русофобской риторике, несмотря на то, что это организация позиционирует себя как международный судебный орган, заявили в российском МИД.
Так Мария Захарова отреагировала на решение ЕСПЧ по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. В постановлении организации говорилось, что, по их мнению, Москва недостаточно эффективно расследовало его смерть и не привлекла к ответственности лиц, которых британское следствие заподозрило в причастности к убийству Литвиненко. Поэтому европейский суд постановил, чтобы Россия выплатила вдове погибшего офицера 100 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и возместила судебные издержки.
Дипломат подчеркнула, что действия ЕСПЧ неприемлемы в тех случаях, когда к одним и тем же делам применяются разные подходы. Захарова напомнила об иске Украины к России, которое Киев подал в ЕСПЧ еще 23 февраля.
- 23 февраля Украина подала девятую по счету жалобу против России в связи с, как они сформулировали, «направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России в России и в других государствах». Поскольку жалоба Литвиненко против России подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение непоследовательность суда, который должен был приостановить рассмотрение жалобы, как в случае с тысячами другими жалоб, связанных с межгосударственными делами. Считаем недопустимым применение Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям, - заявила официальный представитель МИД.
Ранее, по ее словам, ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смежного межгосударственного иска.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Сергея Скрипаля нет в живых. Но Британии невыгодно это признать»: племянница шпиона сделала заявление
В третью годовщину событий в Солсбери родственница экс-сотрудника ГРУ рассказала, из-за чего Британия не спешит доказать вину «российских агентов» и почему ей выгодно молчать о Скрипалях (подробно)
Не видела отца много месяцев: Юлия Скрипаль позвонила в Россию
Племянница отравленного в Британии шпиона Виктория Скрипаль рассказала kp.ru подробности телефонного разговора со своей двоюродной сестрой (подробно)