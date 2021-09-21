Мария Захарова: Лондону пора сообщить правду о деле Скрипалей

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

Москва давно призывает Лондон к двустороннему взаимодействию по делу об отравлении бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом заявила во время брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

- Мы видели эти сообщения Скотленд-Ярда. Давно не возвращались к этой теме. Не знаю, почему эта история сейчас всплыла. Видимо, так в Лондоне готовят встречу российского министра иностранных дел с его британским коллегой, - отметила Захарова. - Хотелось бы напомнить, что на протяжении более 2,5 лет власти Британии используют дело Скрипалей для преднамеренного осложнения наших двусторонних отношений. Они пренебрегают и двусторонними обязательствами.

По словам дипломата, британские власти используют дело Скрипалей в качестве давления на Москву.

- Мы подтверждаем готовность к двустороннему взаимодействию, Россия настроена на установление истины. Наша позиция не изменилась. Пора Лондону рассказать правду.

О парламентских выборах

В российском МИД уделили внимание прошедшим парламентским выборам. Как подчеркнула Захарова, в Россию на выборы в качестве наблюдателей прибыли более 200 человек из почти 60 стран и десять международных организаций. Замечаний от них не поступало.

- Выборы на зарубежных избирательных участках прошли под наблюдением большого числа наблюдателей: политических партий, кандидатов в депутаты, от Общественной палаты. Были несущественные претензии и от них. Они были рассмотрены, необходимые разъяснения были даны, - сказала дипломат.

За границей пришли проголосовать более 192 тысяч россиян. Несмотря на коронавирусные ограничения, действующие в разных странах, голосование на зарубежных участках прошло без нареканий. Однако в некоторых странах возникли проблемы иного рода: в частности, в Голландии и возле российского консульства в американском Хьюстоне прошли акции протестов и пикеты несистемной оппозиции.

- Про ситуацию на Украине я не говорю, это уже хроника. В целом все прошло штатно. Крупных провокационных действий зафиксировано не было. Каких-либо угроз безопасности для загранучреждений также не было, - заметила Захарова.

На вопрос, как поступит со своим мандатом в депутаты Госдумы глава МИД Сергей Лавров, Мария Захарова призвала дождаться окончательных результатов голосования.

О визах

На сегодня далеко не все представители российской делегации, которые должны отправиться на сессию Генассамблеи ООН, получили американские визы.

- Мы ожидаем от американской стороны выполнения обязательств как страны, принимающей у себя ООН, по выдаче виз всем заявленным российским участникам, - сказала Захарова.

О постановлении ЕСПЧ по делу Литвиненко

- ЕСПЧ стремится играть политическую роль и участвовать в русофобской риторике, несмотря на то, что это организация позиционирует себя как международный судебный орган, заявили в российском МИД.

Так Мария Захарова отреагировала на решение ЕСПЧ по делу о гибели экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко. В постановлении организации говорилось, что, по их мнению, Москва недостаточно эффективно расследовало его смерть и не привлекла к ответственности лиц, которых британское следствие заподозрило в причастности к убийству Литвиненко. Поэтому европейский суд постановил, чтобы Россия выплатила вдове погибшего офицера 100 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и возместила судебные издержки.

Дипломат подчеркнула, что действия ЕСПЧ неприемлемы в тех случаях, когда к одним и тем же делам применяются разные подходы. Захарова напомнила об иске Украины к России, которое Киев подал в ЕСПЧ еще 23 февраля.

- 23 февраля Украина подала девятую по счету жалобу против России в связи с, как они сформулировали, «направленными операциями по устранению лиц, воспринимаемых как оппонентов России в России и в других государствах». Поскольку жалоба Литвиненко против России подпадает под предмет данного межгосударственного иска, вызывает недоумение непоследовательность суда, который должен был приостановить рассмотрение жалобы, как в случае с тысячами другими жалоб, связанных с межгосударственными делами. Считаем недопустимым применение Европейским судом различных подходов к идентичным ситуациям, - заявила официальный представитель МИД.

Ранее, по ее словам, ЕСПЧ обязался не рассматривать такие дела до вынесения им решения по ключевым вопросам в рамках так называемого смежного межгосударственного иска.

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