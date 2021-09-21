У 57-летней Лолиты разошелся шов на лице после пластики

Лолита Милявская не раз ложилась под нож хирурга Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Лолита Милявская не зря носит гордое звание женщины без комплексов. Фигуристая певица не стесняется говорить о личном. На днях она откровенно поведала о своих пластических операциях и их жутких последствиях.

Лолита Милявская не раз ложилась под нож хирурга. За долгие годы она даже выработала для себя правило: "Прежде чем делать операцию, желательно «проколоть» курс для сосудов. Гораздо быстрее все срастается!"

Артистка убирала лишнюю кожу на веках. Кроме того, певица хирургическим путем избавилась от второго подбородка. Однако пластическая операция прошла с осложнениями. У Лолиты разошелся шов на лице. Как сообщила звезда, все произошло внезапно во время выступления.

"Об этом не стыдно говорить, это же не гинекология. Есть вещи интимные, про которые ты не говоришь. Есть вещи, которые могут поправить жизнь человека. Но дело в том, что пластика работает в том случае, если ты собой уже доволен", - сказала 57-летняя Лола в шоу "Антонимы".

К слову, ранее Милявская сделала признание о своем феноменальном похудении. Певица рассказала, что сбросила лишний вес, отказавшись от бананов, винограда и алкоголя. Совет изменить рацион ей дал эндокринолог. Всего ей удалось избавиться от 20 килограммов и вернуться в форму, которая у нее была на заре карьеры. Звезда подчеркивает: все слухи о том, что она вставила себе кольцо в желудок и сделала липосакцию, не соответствуют действительности.

"У меня сейчас такой обмен веществ, что я могу есть, что угодно и когда хочу. Я тот человек, которому патологически не идет набор веса. Тренажерных залов в моей жизни нет, не было и, я надеюсь, не будет, потому что я их просто не люблю. Я тот человек, которые не создан даже генетически для спорта ни в каком его виде", - отмечала вокалистка.