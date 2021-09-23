Талибы* оказались наследниками большевиков

Прошло более 100 лет, а согласитесь, что-то есть общее между этими снимками. Так оно и бывает, когда идея овладевает революционными массами. Фото: AP/EASTNEWS

То есть каждому историческому событию можно найти аналог в прошлом. Люди не сильно изменились со времен пришествия Христа или проповедей Магомета. Разумеется, полное повторение невозможно, есть множество допущений, но все-таки...

Повторение - мать учения

Большевики и талибы* брали власть по два раза в ходе вооруженных восстаний - в 1905 году и в 1996-м.

Перед первой революцией в России многие десятки лет шла изнурительная, полупартизанская война. С локальными восстаниями типа Ленского, громкими терактами против первых лиц страны, «эксами», то есть грабежами банков и инкассаторов - казенных и коммерческих. И «жертв царизма» со стороны революционеров было немало, государство защищалось как могло. Но наступать, чтобы полностью искоренить, сил у него не было. В итоге первое восстание провалилось. Следующее созрело только через 12 лет. К тому времени и независимые денежные источники появились. Можно до хрипоты утверждать, что Германия не давала большевикам деньги, но вот незадача - любое нормальное государство профинансировало бы революцию в стране, с который ты три года ведешь просто чудовищную и кровавую войну.

Талибам, по некоторым данным, деньги на организацию и первое восстание в 1994 году выдали Объединенные Арабские Эмираты. Единственное, чего не было у моджахедов, - внятной идеологии. Ее тоже транслировали из ОАЭ, и не случайно первое талибское государство, просуществовавшее с 1996 по 2001 год, называлось «Исламский Эмират Афганистан». Пять лет власти в контексте исторических процессов - ничто, все равно что две недели декабрьского восстания на Красной Пресне.

Обвал империй

После первых провалов что большевики, что талибы усилили организационную и воспитательно-идеологическую работу в своих рядах. Большевикам понадобилось на это 12 лет, талибам - 20. И те и другие в этот оргпериод не давали покоя своим противникам.

Россия тлела и вспыхивала. США и их соратников в Афганистане «Талибан» (запрещенная в РФ организация) просто загнал в укрепленные базы.

Разумеется, при честной битве в формате «рать на рать» ни у большевиков, ни у талибов не было шансов на победу. Поэтому они, подобно жучкам-древоточцам, лишь разъедали имперские ребра-шпангоуты. Власть, по сути, сама рухнула к их ногам, нужно было лишь дождаться.

Драматическая пауза на станции Дно, где император Николай Второй подписал отречение. Империя была обречена. Американцы же об уходе из Афганистана заговорили сразу же, как пришли в эту страну. А после ликвидации Усамы бен Ладена в 2011 году официальная причина визита США в Афганистан была реализована. Налогоплательщик не понимал, зачем ему Афганистан, американский ВПК, наоборот, жарко молился, чтобы ЭТО продолжалось вечно. Еще меньше понимали смысл своего такого затратного и бессмысленного визита в Афганистан остальные члены блока НАТО... Система завибрировала и пошла вразнос. С небольшими отклонениями от магистральной линии (февральская буржуазная революция в России) что у большевиков, что у талибов власть валялась под ногами, ее нужно было просто подобрать в нужный момент. Как говорил Ленин про октябрьское восстание 1917 года, «вчера было рано, завтра будет поздно».

Эвакуация «врагов народа»

В России в 1917-м и в Афганистане в 2021-м к власти пришли настолько иные режимы, что сторонники прошлой власти поняли: здесь ловить больше нечего, шансы на выживание или встраивание в новую систему равны нулю. Поэтому так похожа эвакуация Белой армии и сочувствующих из Крыма в 1920 году и драма в Кабульском аэропорту через 101 год. Даже цифры сопоставимы с численностью населения Российской империи и Афганистана - около 2 миллионов человек покинули Россию после революции. На данный момент 196 тысяч человек эвакуировались из Афганистана по воздуху. Тех, кто бежал через сухопутные границы, еще предстоит подсчитать. И, скорее всего, это не первая волна эмиграции. Часть людей осталась, рассчитывая, что при новой власти все как-то утрясется. Почему бы и нет?

Оставшиеся с родиной

Было немало белых офицеров и даже генералов, которые встроились в новую систему после 17-го года. И полицейские встраивались, и гражданские чиновники. В Афганистане будет то же самое, когда пройдет первый шок от неприятия новой власти, слишком не похожей на правивших 20 лет американцев.

Как царские генералы Слащев или Брусилов преподавали краскомам военное дело, так и нынешние афганские военные, оставшиеся в стране, скрепя сердце начнут обучать оборванцев в халатах и шлепанцах. Будут передавать им военные знания, полученные от американских инструкторов. Как белые офицеры помогли создать из парамилитарных отрядов и банд большевиков Красную армию, так из талибов рано или поздно будет создано что-то похожее на современные войска. Благо для этого есть все средства - талибам оставили вооружений почти на сотню миллиардов долларов. Красная армия получила в наследство запущенную на полный ход военную промышленность страны - участницы Первой мировой войны. Военных припасов было столько, что хватило не только на Гражданскую войну: немало «царского» оружия поучаствовало и в Великой Отечественной - от винтовок и пулеметов до артиллерии и солдатского снаряжения.

Государство трудящихся Востока

По мнению экспертов-востоковедов, «Талибан» - это исламистское движение, но в отличие от ИГИЛ (запрещенная в РФ организация) национально-освободительное. Одна из задач «Талибана» - очистить страну от любых иностранных сил. Она уже выполнена.

Задача вторая - построение справедливого общества. По шариату. В этом обществе не станет голодных, и брат-мусульманин не будет угнетать единоверца. Знакомо? Предполагается, что деньги на функционирование справедливости будут получены с бизнеса в виде исламского налога - так называемого закята. И не случайно одним из первых указов талибов было освобождение жителей Афганистана от банковского кредитного рабства. Этим они сразу показали, что их новое общество будет строиться совсем по иным принципам. В исламе запрещено ростовщичество, извините, банковский процент. Советская банковская система работала, как исламский банкинг, процентов у кредитов не было.

Большевики, как ни странно, оказались более радикальными, чем талибы. Они сразу изъяли все средства производства в собственность государства рабочих и крестьян. Неудивительно, если через какое-то время талибы поступят так же, национализировав афганский бизнес ради социальной справедливости. Все несогласные с такими порядками могут попытать счастья в Европе.

Кадры взрывают все

В первых правительствах большевиков, экспроприаторов (грабителей) и террористов, «потомственных и профессиональных революционеров» и прочих интересных асоциальных личностей было больше, чем кабинетных теоретиков марксизма.

Только Джугашвили и Троцкий чего стоили. Разумеется, впоследствии «старых большевиков» серьезно почистили во время внутрипартийной борьбы, но на первом этапе построения «общества всеобщей справедливости» у большевиков и талибов все одинаково. Премьером стал Мохаммед Ахунд, он во всех санкционных списках ООН. МВД возглавил Сираджуддин Хакани, руководивший военными операциями «Талибана» против американцев. ФБР обещало за его голову аж 10 миллионов долларов. Для сравнения, первым советским министром МВД стал товарищ Алексей Рыков, который с начала XX века не вылезал из тюрем, а в промежутках между отсидками носился по всей стране, организуя демонстрации «с кровушкой», «эксы», подпольные кружки и типографии. МИДом у Советов руководил Троцкий, представлять его не нужно, а в афганском правительстве эту должность занял Халиль Хаккани, руководитель запрещенной в РФ террористической группировки «Сеть Хаккани». Единственное отличие - в первом советском правительстве «правами человека» занималась женщина, Александра Коллонтай (разыскивалась за призывы к вооруженному восстанию и бежала из России в 1908 году). Талибы же, напротив, остались в рамках традиций - ни женщин, ни негров, ни геев у власти не будет. Зато первое заседание было назначено на 11 сентября, день террористической атаки на небоскребы Всемирного торгового центра и Пентагон. Собственно, это была ключевая точка новой афганской истории, после которой американцы высадились на этой земле. По итогам этого «матча» «Талибан» совершенно справедливо рассматривает 9.11 как свою победу.

В 1917 году революционеры с оружием в руках боролись за освобождение пролетариата во всем мире. И их Библией и Кораном был «Капитал» Маркса. Герасимов С.В., репродукция картины «За власть Советов», 1957 г.

Переформа-тирование населения

Большевики немало времени и сил потратили, чтобы истребить все следы «проклятого царского режима» - упразднили даже «старорежимные элементы» русского языка и лишние буквы.

Талибы начали с очищения ислама от местных традиций еще в 90-х годах, сразу после своего появления. В 2001 году занялись культурой: мулла Омар издал фетву, по которой в Афганистане должны быть уничтожены все неисламские памятники. Почти сразу же были взорваны две гигантские статуи Будды в Бамиане, построенные в третьем и шестом веках. Памятники являлись всемирным наследием человечества, скандал был планетарный. Вердикт планеты: «дикари». Но это с какой стороны посмотреть. У талибов все по шариату - запрет на женское обучение, на изображение людей: в Кабуле уже замазали краской все уличные билборды и рекламу. С музыкой, театром и кино тоже ожидаются сложности - это в исламе не благословляется. Правда, нынешний «Талибан» 2.0 обещал быть более лояльным к проявлениям современного мира - «к людям помягше, на вопросы смотреть ширше», но большевики тоже всем обещали землю в Декрете о земле. И чем все закончилось? Колхозами и шестью сотками на болотах! Потом был большевистский декрет, в котором гарантировалась свобода совести и вероисповедания. В итоге, если бы бывший семинарист Джугашвили-Сталин не вмешался, ни одного храма к концу советской власти в России бы не осталось, все бы взорвали в 30-х годах. А всего-то провозгласили в декрете отделение церкви от государства! Думаю, в ближайшие годы все следы западной цивилизации из Афганистана будут вычищены, и тогда идеология «Талибана» пойдет во вне, за границы Афганистана - в постсоветскую Среднюю Азию и дальше. Талибам нужно лишь показать управленческую дееспособность, бескорыстие и твердость веры. И подобно большевикам полностью отречься от национальности и традиций - только идеи, марксизм или ислам. Это сильные идеи, история показывает.

Дружба там, где прибыль

Талибы, как и большевики, не собираются нравиться Западу, они собираются с ним бороться.

Цели серьезные, глобальные: одним нужна была мировая революция, другим - всемирный халифат. От большевиков на первом этапе все мировое сообщество шарахалось в ужасе. Советская пропаганда верно называла эту реакцию: «экономическое удушение молодой Советской республики». При этом что в Европе, что в США сумрачный пролетариат с большой теплотой воспринимал большевиков. Настолько тепло, что в США при разгоне рабочих демонстраций приходилось применять пулеметы, а в Германии вообще шли уличные бои капиталистов с коммунистами. Сейчас точно такой же сумрачный пролетариат, бесправный и низкооплачиваемый, исповедующий ислам, смотрит с надеждой на попытку «Талибана» построить справедливое государство. Исламский пролетариат этот везде - в Европе, в США и в России.

Поэтому первое, что сделает «мировое сообщество» с Афганистаном, - объявит санкции и экономическую блокаду. Потом ее снимут, не афишируя, с оглядкой друг на друга. Как сняли эти санкции с Советской России: через агентов Коминтерна и лоббистов была вброшена информация о том, что большевики собираются заказать в Европе десяток тысяч паровозов и сотню тысяч вагонов - в Англии, Швеции и Германии. А платить за это красные будут золотом! И тут все эти борцы с «красной заразой» начали, пряча глаза, отползать друг от друга. Большевики, конечно, купили какое-то количество паровозов, для вида. И не более того, главное, санкции были сняты, и в проклятой большевистской России вдруг стали возникать концессии с западным капиталом. Парижская «белая» эмиграция выла и проклинала, но ничего поделать не могла. Еще Карл Маркс предупреждал - обеспечьте капиталисту 300% прибыли, и он ради нее пойдет на виселицу или начнет вести бизнес с Исламским Эмиратом Афганистан. Кстати, в начале XX века именно Афганистан первым признал молодую советскую республику. Теперь наша очередь?

КСТАТИ

Одна большая разница

Если революционеры в России декларировали освобождение женщин, то «Талибан» решил освободить их от светской жизни.

Это отношение к женщине. Большевики женщину освободили от «кухонного рабства», разрешили учиться и занимать государственные должности, заключать и расторгать браки по своему желанию. «Талибан» собирается женщину «вернуть в стойло» X века. Вполне возможно, что именно на этом этапе все сломается или получит противодействие. Кухонная дипломатия сильнее дипломатии посольской. На ночных совещаниях под семейным одеялом власть мужчины заканчивается. Ростки феминизма и просто светского отношения к женщине проникли в Афганистан еще до прихода СССР. Как талибы будут убеждать женщин Востока закабалиться обратно - непонятно. Хотя в Иране, исламском государстве-изгое, смогли найти компромисс между верой и положением женщины в обществе. Традиционный мир изменился даже в самых глухих уголках. Талибы это понимают и пока, на словах, пытаются простить проамериканских предателей, быть добрыми и великодушными. А могли бы из минометов накрыть Кабульский аэропорт... и все. В 90-х они бы так и сделали. Теперь появилось подобие политики. Впрочем, талибы могут обещать все что угодно - клятва неверным не считается обязательной для выполнения.

*Талибан - запрещенная в РФ террористическая организация

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