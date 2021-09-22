Однокурсники жалеют 9-летнюю студентку МГУ Алису Теплякову: «Она такая маленькая. Сегодня в коридоре с дымком играла»

Девочка уже получила студенческий билет и приступила к занятиям. Фото: Личный архив

9-летняя Алиса Теплякова - звезда факультета психологии МГУ. Таких малышей в главный вуз страны еще не принимали, и всем интересно, осилит ли девочка сложную вузовскую программу. Правда, за первые недели сентября на первый план всеобщего внимания вырвался папа вундеркинда. Дело даже дошло до скандала.

Ходит в шортах и бузит

По решению вуза 9-летняя студентка может посещать очные занятия только в сопровождении кого-то из родителей. Алису возит папа почти через весь город (Тепляковы живут на юго-западе Москвы, в Котловке). На первую же лекцию Евгений явился в шортах и футболке.

- Да какие шорты, скорее трусы! - ухмыльнулся охранник одного из корпусов вуза. - На улице холодина была, дождь лил.

- И девочка налегке?

- Нет, девочка нормально была одета: курточка, шапочка. Совсем еще дитя, прям жалко ее. Папа, говорят, заставляет учиться, все зубрить, а тесты какие-то психологические тут проводили - она вроде неважно сдала. Папа этот вообще очень своеобразный. Кругом нос сует, все снимает, бузит…

- Что значит бузит?

- Не знаю, но, слышал, ему даже хотели запретить ходить на пары, к декану вызывали…

Перебивала преподавателя

На факультете никто не горит желанием рассказывать об Алисе: ни пресс-служба, ни преподаватели. Но несколько однокурсниц все же поделились впечатлениями.

- Она такая маленькая, - вздохнула одна студентка. - Сегодня в коридоре дымком играла, который в аппарате с антисептиком. Сунет ручки - он дымит, и у нее восторг.

- Как ребенок она совершенно нормальная, - добавила ее подруга. - Но поведение хромает, социализация слабенькая. Чувствуется, что ни в сад, ни в школу не ходила.

За первые несколько дней Алиса отличилась тем, что во время дистанционной лекции микрофон включила, и весь курс слушал, как на заднем плане шумят ее братья и сестры (Тепляковы живут в однушке, и, кроме Алисы, есть еще шестеро младших детей). Преподавателя перебивала: «Я это уже прочитала». Отвечала, когда ее никто не просил, причем не по существу. Что-то рисовала на виртуальной доске. Сокурсников все это, конечно, слегка раздражает, но Алисе они симпатизируют и жалеют, потому что «с ней все это происходит не по ее вине».

Скандалит в соцсетях

На лекции Алису водит папа Евгений Тепляков. Фото: НТВ

Прийти на лекцию в МГУ в шортах - не комильфо, конечно. Но, возможно, человеку просто нечего надеть? Себя супруги гордо называют коммунистами и уверяют, что материальные ценности их не волнуют. Но многодетной семье явно не до жиру, ведь Евгений, имея два красных диплома, в том числе психфака МГУ, сейчас официально работает воспитателем семейного детского сада и учит на дому своих детей вместе с женой Наталией. Есть еще пособия, но ведь Тепляковы только-только заплатили 390 тысяч за учебу старшей дочки, поскольку на бюджет Алиса не прошла.

Накануне моей поездки в МГУ интернет бурлил: «Папа хамит однокурсникам дочери в соцсетях!» Телеграм-канал «Осторожно, новости» рассказал, что Тепляков зарегистрировался в студенческих группах ВКонтакте под ником Петр Иванова (записано верно) и постоянно срывается на грубости в комментариях. Одна переписка попала к журналистам, и те выложили скриншот:

«Петр ИвановА, я правильно понимаю, что вы - отец Алисы?»

«да мась ты правильно понимаешь».

«Беседа создана для студентов, а отец Алисы таковым не является».

«Вероника, я правильно понимаю, что вам Алиса как кость в горле?»

«Я не про Алису, а про вас».

«у вас комплексы по поводу чего конкретно? Вашей внешности? Вашего интеллекта? Вашего обучения в МГУ? Что именно вам спать мешает?»

«Не знаю про чаты. Жарю мясо»

- Я понятия не имею, о каких чатах вы говорите, - отрезал Евгений, когда я позвонила, чтобы узнать, не наветы ли это в интернетах.

- Закрытый студенческий чат, где вы якобы под ником Петр Иванова…

- (Перебивает.) Еще раз повторю: не знаю ни про Ивановых, ни про Сидоровых. Ни что там напечатала Ксения Собчак. Если посмотреть новости, так я половину факультета изнасиловал, а вторую половину съел. Маньяк! Педофил!

- То есть вы не регистрировались и не переписывались с однокурсницами Алисы?

- Еще раз: не знаю, о чем вы говорите. Сейчас я жарю мясо, мне нужно кормить детей.

Сложно ли Алисе ездить на пары и о прочем житейском ее папа говорить категорически отказывается:

- Она учится, осваивает учебную программу - это единственное, что имеет значение! А еще - чтобы нам не чинили препятствий. Ни однокурсники, ни администрация вуза. Пока все хорошо.

Никакой индивидуальной учебной траектории для Алисы пока нет - девочка занимается наравне с остальными студентами. Ее специализация - «психология служебной деятельности». Занятия шесть дней в неделю, по три пары, но большая часть проходит онлайн из-за коронавирусных ограничений. Среда - очный день: с 10.45 до 16.15, два перерыва по 15 минут (пять с половиной часов плюс дорога - каково для ребенка?!). За первую неделю сентября Алиса прослушала лекции по логике, информатике, современным концепциям естествознания, русскому языку и культуре речи, истории, высшей математике, анатомии центральной нервной системы. Плюс введение в профессию, введение в психологию и первый иностранный язык.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Окончит вуз и будет нянчить младших»

В комментариях, которых тысячи под любыми статьями и сообщениями об Алисе Тепляковой и ее семье, народ не скупится на едкие замечания в адрес родителей. Упрекают в том, что портят детство своим малышам и принуждают корпеть над книгами не по возрасту. Дескать, разве ребенок сам, по собственному желанию захочет прочесть все учебники за первый курс психфака, чем недавно похвастался Евгений? Или окончить 11 классов за 4 года? А еще народ недоумевает, почему Тепляков катается по Москве, вместо того чтобы заниматься с детьми, то есть не соблюдает режим детсада и нарушает Трудовой кодекс.

Даже университету перепадает от тех, кто следит за историей с Алисой: мол, не было забот, да зачислили ребенка. Подозревают даже, что Алису приняли ради какого-то эксперимента. Подшучивают: мол, нужно срочно вносить в правила вуза ограничение по возрасту для поступающих, пока не подросли остальные Тепляковы. А еще делают ставки, что будет с Алисой дальше. Самый популярный прогноз: окончит МГУ и будет нянчить младших Тепляковых.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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