Борьба с угрозами на словах: в штаб-квартире ООН началась неделя дебатов

Повестка дня Генассамблеи ООН была известна заранее – климатический кризис и борьба с коронавирусом. Фото: REUTERS

Вторник, 21 сентября. стал первым днем т.н. «высокой недели» или «недели дебатов», ежегодно проходящей в нью-йоркской штаб-квартире ООН. И это не начало очередной сессии Генассамблеи Организации, как ошибочно пишут некоторые СМИ: формально сессия открывается еще в августе.

Повестка дня была известна заранее – климатический кризис и борьба с коронавирусом. Также в числе текущих мировых проблем – неясное будущее Афганистана, напряженность между Вашингтоном и Пекином, конфликты в Сирии, Эфиопии и Йемене.

В этом году президенты и министры получили выбор – лично возглавить делегацию и приехать в Нью-Йорк или выступить в режиме онлайн. Более 120 руководителей МИД, премьер-министров и глав государств решили лично выступить на Генассамблее.

Генсек ООН Антониу Гутерриш еще перед началом высокой недели не стал скрывать свою озабоченность положением дел в мире и выразил особую тревогу развитием американо-китайских отношений.

- Нам необходимо восстановить функциональные отношения между двумя этими державами, – сказал он. – Нам нужно любой ценой избежать холодной войны, которая будет отличаться от прошлой и, возможно, будет более опасной и трудноуправляемой.

А уже с трибуны Организации заявил, что «мир оказался на грани бездны» и «как никогда разобщен».

Дебют президента США на трибуне ООН был выдержан в непривычных тонах: Байден не угрожал, а говорил исключительно о мире и желании сотрудничать с кем угодно для разрешения всевозможных проблем.

- Мы не стремимся к новой холодной войне или к разделению мира на жесткие блоки. Соединенные Штаты готовы работать с любой страной, которая берет инициативу и добивается мирного решения общих проблем, даже если у нас имеются серьезные разногласия в других областях. – сказал он.

Председатель КНР Си Цзиньпинь, в свою очередь, не просто намекал, а открыто заявил о миролюбии Поднебесной. И пообещал, что «Китай никогда не будет нападать на другие страны, притеснять кого-либо или добиваться гегемонии».

Кроме президентов Ирана и Узбекистана, Бразилии и Турции, Чили, Болгарии и других стран в зале Генассамблеи в первый день высокой недели выступила и… корейская поп-группа BTS. Ее участники, с разрешения организаторов мероприятия, станцевали и спели, немедленно смонтировав клип, уже набравший огромное количество просмотров в Сети. А поднявшись на трибуну в качестве спецпосланников президента своей страны, юные корейцы говорили о важности борьбы с бедностью, изменениями климата и неравенства.

Смотреть видеосюжет BTS - «Permission to Dance» performed at the United Nations General Assembly SDGs Official Video

Не обошлось и без инцидентов: глава минздрава Бразилии, сопровождавший президента Жаира Болсонару, заразился коронавирусом и останется в Нью-Йорке до выздоровления.

Выступление главы российской делегации, министра иностранных дел нашей страны Сергея Лаврова состоится в субботу. В графике Лаврова также серия рабочих встреч и переговоров.