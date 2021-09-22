Зима близко: Европа боится замерзнуть и просит у России больше газа

Эксперты пророчат, что если наша страна не увеличит поставки голубого топлива, то отопление придется давать по квотам Фото: Shutterstock

ДЕФИЦИТ, ДОРОГОВИЗНА, ХОЛОД

«Россия могла бы сделать больше для увеличения доступности газа в Европе и обеспечить заполнение хранилищ до нужного уровня перед отопительным сезоном. Для России это возможность подчеркнуть свою репутацию надежного поставщика на европейский рынок.» Такое заявление опубликовало на своем сайте Международное энергетическое агентство (МЭА). Нельзя сказать, что МЭА обвиняет нашу страну в недостаточных поставках: агентство признает, что свои контрактные обязательства Россия выполняет. Однако объемы поставок российского газа в ЕС пока не дотягивают до уровня 2019 года. А европейцам хотелось бы больше.

Потому что зима, как известно, близко. А запасы газа в европейских хранилищах, по данным МЭА, сейчас намного ниже средних показателей за пять лет. Главная причина - в том, что минувшая зима была очень холодной и газа на отопление пришлось потратить слишком много. Да еще и альтернативная энергетика Европу подвела: в Северном море царит штиль и ветряные электростанции бездельничают, так что больше газа нужно еще и для производства электричества.

И конечно, европейцев беспокоит слишком высокая стоимость газа. На прошлой неделе цена голубого топлива в Европе побила рекорд, подскочив до $966 за тысячу кубометров. Сейчас цена немного снизилась, но все равно остается слишком высокой - около $900. И если Россия нарастит поставки газа, то цены должны пойти вниз. Ведь чем больше товара на рынке, тем дешевле он стоит и тем меньше у европейских политиков соблазна экономить на энергоносителях и морозить собственный народ.

- Надеемся, начало зимы в Северном полушарии не будет слишком холодным. Иначе у нас проблемы, - приводит агентство Bloomberg слова исполнительного вице-президента французской компании Engie SA Дидье Олло. А старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн высказался еще категоричнее: при нынешних запасах, ценах и объемах поставок из России Европе не хватит газа ни на выработку электроэнергии, ни на отопление. И если зима окажется действительно холодной, то некоторым европейским странам придется давать отопление по квотам для населения.

ЗАГРАНИЦЕ МЫ ПОМОЖЕМ

Что же мешает нам поставлять больше голубого топлива в Европу - например, через Украину, которая мечтает больше зарабатывать на транзите российского газа? Некоторые эксперты уверены: Россия специально придерживает поставки, чтобы европейцы стали сговорчивее и поскорее одобрили запуск «Северного потока - 2». Однако далеко не все с этим согласны.

Вообще-то газ нам и самим нужен. И на Западе это тоже понимают. Как сообщает Оксфордский институт изучения энергии, по добыче газа Россия уже почти достигла максимума, а наши собственные потребности «ограничивают доступность газа для Европы».

- «Газпрому» сейчас необходимо пополнять собственные запасы на внутреннем рынке. Поэтому он не сможет существенно увеличить экспорт, - цитирует Bloomberg слова Дидье Олло.

Так что каким бы надежным поставщиком ни была Россия, а свой газ ближе к телу. И европейцам придется немного подождать. Ну а потом, если они действительно хотят получать больше газа по нормальным ценам, надеяться на «Северный поток - 2».

- От запуска газопровода европейцы сильно выиграют. Дефицит газа резко снизится и цены перестанут расти. Я думаю, что «Северный поток-2» запустят как можно скорее - видимо, в октябре, - спрогнозировал несколько дней назад в разговоре с kp.ru член комитета по энергетической стратегии и развитию ТЭК Торгово-промышленной палаты России Рустам Танкаев.

В общем, западным политикам пора бы вытащить палки из колес «Северного потока - 2». Иначе прощай, недорогое электричество и здравствуй, буржуйка.