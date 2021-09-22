Под Киевом стреляли в советника Зеленского

Пули, удивительное дело, не задели ни лобовое, ни боковое сткекла Фото: REUTERS

Честно говоря, я ждал чего-то подобного. Вселенная уже не раз показывала, что принцип бумеранга в отношении Украины работает безотказно. И если, к примеру, незалежная дружно зубоскалит по поводу наводнения в Крыму, жди потопа на западенщине. А если вы злорадствуете по поводу бойни в Перми, называя ее следствием «атмосферы террора в России», то получите разборки в «лучших» традициях «лихих 90-х».

В машину первого помощника и близкого соратника Владимира Зеленского стреляли под Киевом. Автоматная очередь ударила из леса, примыкающего к трассе. Пули, удивительное дело, не задели ни лобовое, ни боковое сткекла, словно стреляли по низу, прошлись по капоту, водительской двери и ранили в ноги шофера, который нашел в себе силы надавать на газ и уйти из-под обстрела. «Скорую» для него остановили вручную, а пока бывших худрук студии «95 квартал» ехал на брифинг рассказывать о происшедшем, украинские политики состязались в версиях, среди которых, естественно, была и «рука Москвы».

- Национальная полиция Украины рассматривает три версии: в связи с государственной деятельностью потерпевшего, с целью давления на высшее руководство страны и с целью дестабилизации политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран, - ненавязчива поддержало «российскую» версию МВД Украины.

В Сети при этом заговорили о некоем конфликте между Шефиром и Зеленским. Однако сам он эти домыслы опроверг: «Уверяю, что в нашей команде нет конфликтов», - заверил потерпевший, заявив, что главной целью киллеров был президент Украины, находящийся, так-то, за океаном

Сам Зеленский связал нападение «с теми изменениями, которые происходят в государстве», намекнув на неких олигархов, недовольных политикой властей.

Как бы то ни было, но слабость власти и безнаказанность, идущая от импотенции судебной системы, порождает на Украине новую криминальную реальность, в которой ценность жизни стремится к нулю. В наводненной оружием из АТО стране полицейские сводки, в которых фигурируют «лимонки», гранатометы, автоматы и взрывчатка, давно стали обыденностью. Никто и не обратил внимание, что сразу после покушения на Шефира во львовской кофейне из автоматов был расстрелян местный коммерсант. Преступники были одеты в форму СБУ.

Убийства стали инструментом решения не только бизнес-, но и политических разногласий. И как правило они остаются безнаказанными. Как это было с делом журналистов Олеся Бузины и Павла Шеремета. Можно вспомнить и убийство экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Покушения в свое время пережил мэр Харькова Геннадий Кернес. Дом главы Львова Андрея Садового дважды обстреливали из гранатометов. В результате взрыва был ранен депутат Верховной рады от радикальной партии Игорь Мосейчук, его охранник скончался по дороге в больницу. Погиб также случайный прохожий и еще двое получили травмы. В ноябре 2015 года был обстрелян кабинет на тот момент генпрокурора Украины Виктора Шокина в момент проведения совещания. Снайпер совершил три выстрела…

И это далеко не полный список покушений, за которые до сих пор никто не ответил. Чаще всего преступление списывают на «русский след» - так проще, концы в воду. И нет никаких причин, почему в случае с покушением на Шефира будет иначе. «Атмосфера 90-х» иного не предполагает.