Глава МВД Украины: водитель помощника Зеленского выехал из зоны обстрела, что спасло жизни. Фото: полиция Украины

Министр иностранных дел Украины Денис Монастырский заявил, что целью обстрела машины Сергея Шефира, первого помощника украинского президента Владимира Зеленского, была остановка автомобиля, однако водитель сумел вовремя выехать из зоны обстрела, что спасло.

«Подчеркиваю, что целью выстрелов, которые зафиксированы, была остановка автомобиля. И мы понимаем, что если бы остановился автомобиль через 50-100 метров, то последствия были бы однозначно трагическими. То, что водитель выехал из зоны обстрела, стало именно тем фактором, который спас жизни», - заявил министр в среду, 22 сентября.

Как писал сайт kp.ru, Монастырский также заявил, что помощника Зеленского хотели убить, а не запугать. Кроме того, глава ведомства отметил, что делать утверждения о причастности российских спецслужб к покушению пока преждевременно.

Напомним, машину первого помощника украинского президента обстреляли в Киеве в среду, 22 сентября. Сам Шефир не пострадал, однако ранения получил его водитель, который на данный момент находится в реанимации.