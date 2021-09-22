Похудевшая Агата Муцениеце стала новой участницей шоу «Ледниковый период»

В восьмом сезоне шоу примет участие Агата Муцениеце Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наряду с Даней Милохиным, Дарьей Мельниковой, Максимом Траньковым, Никитой Пресняковым и Давидом Манукяном определилась еще одна звезда проекта «Ледниковый период».

В восьмом сезоне шоу примет участие Агата Муцениеце — бывшая жена Павла Прилучного.

Актриса соблюдала эмбарго и не выкладывала в соцсетях видео со съемок, согласно договоренности с продюсерами. Но вчера получила добро на огласку, и уже сегодня поделилась «эпичным» видео.

На катке актриса плавно катится, после чего во время небольшого маневра внезапно теряет равновесие и аккуратно падает плашмя. Локти и колени Агаты защищены, так что обходится без травмы.

- Эпично! - звучит голос за кадром.

- Я всего два месяца занимаюсь, - улыбаясь, оправдывается Муцениеце, являя жемчужные ряды зубов.

На другом видео в сторис актриса показала первые результаты тренировок — изящную талию и отсутствие лишнего веса (раньше Агата была весьма упитанной). Видно, что участница ледового проекта следит за диетой и не пропускает тренировки.

Смотреть видеосюжет Похудевшая Агата Муцениеце обнажила талию

- Из плюсов «Ледникового периода» не могу не поделиться тем, что у меня все штаны вот так, прикиньте? - в туалете съемочного павильона, где проходят репетиции проекта. В этом году это не каток «Лужников». - Капец, да?

Ледовое шоу, в котором известные фигуристы Алина Загитова, Алексей Ягудин, Евгения Медведева, Наталья Забияко и другие примут участие в парах со звездами шоу-бизнеса, выйдет в эфир Первого канала уже в октябре.