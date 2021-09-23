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Здоровье23 сентября 2021 8:10

Расследователи утверждают, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Команда якобы обнаружила неожиданные документы, подтверждающих появление коронавируса в уханьской лаборатории
Юрий МАЙБОРОДА
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Ученые берут мазок из пасти летучей мыши во время исследований по теме происхождения опасного вируса.

Ученые берут мазок из пасти летучей мыши во время исследований по теме происхождения опасного вируса.

Фото: REUTERS

Интернет-расследователи, называющие себя командой Drastic («Децентрализованная радикальная автономная поисковая группа, расследующая COVID-19»), заявили, что им удалось найти документы, согласно которым из лаборатории Уханя еще в 2018 году подавалась заявка на эксперимент по заражению летучих мышей коронавирусом.

Согласно обнаруженной ими документации, сотрудники лаборатории претендовали на государственный грант, а смысл самого исследования сводился в создании у колонии летучих мышей, обитающих в пещерах провинции Юньнань, иммунитета к коронавирусу и предотвращении возможного заражения людей.

По утверждению членов Drastic Research, подача заявки была осуществлена примерно за 18 месяцев до начала пандемии, а заражать летучих мышей предлагалось с помощью наночастиц, содержащих «белки нового гибридного вируса».

Расследователи приводят имя ученого, стоявшего за экспериментом – по их словам, это зоолог из Великобритании Питер Дацак, работавший на американскую компанию EcoHealth Alliance и имевший плотные связи с Уханьской лабораторией.

Drastic Research представляет собой добровольную организацию единомышленников, деятельность которых по большей части координируется и освещается в Twitter. По заявлению самих Интернет-активистов, в их рядах представлены ученые различных направлений, однако часть из основных членов Drastic пользуется псевдонимами, что не позволяет установить их личности.

Ранее исследователи утверждали, что первое упоминание о коронавирусе, ставшем причиной пандемии, относится еще к 2013 году и связано с заболеванием людей, добывавших в пещерах гуано летучих мышей.

Команда Drastic Research настаивает на детальном расследовании происхождения коронавируса и отстаивает теорию его искусственного происхождения.

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