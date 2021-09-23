Расследователи утверждают, что нашли доказательства искусственного происхождения коронавируса

Ученые берут мазок из пасти летучей мыши во время исследований по теме происхождения опасного вируса. Фото: REUTERS

Интернет-расследователи, называющие себя командой Drastic («Децентрализованная радикальная автономная поисковая группа, расследующая COVID-19»), заявили, что им удалось найти документы, согласно которым из лаборатории Уханя еще в 2018 году подавалась заявка на эксперимент по заражению летучих мышей коронавирусом.

Согласно обнаруженной ими документации, сотрудники лаборатории претендовали на государственный грант, а смысл самого исследования сводился в создании у колонии летучих мышей, обитающих в пещерах провинции Юньнань, иммунитета к коронавирусу и предотвращении возможного заражения людей.

По утверждению членов Drastic Research, подача заявки была осуществлена примерно за 18 месяцев до начала пандемии, а заражать летучих мышей предлагалось с помощью наночастиц, содержащих «белки нового гибридного вируса».

Расследователи приводят имя ученого, стоявшего за экспериментом – по их словам, это зоолог из Великобритании Питер Дацак, работавший на американскую компанию EcoHealth Alliance и имевший плотные связи с Уханьской лабораторией.

Drastic Research представляет собой добровольную организацию единомышленников, деятельность которых по большей части координируется и освещается в Twitter. По заявлению самих Интернет-активистов, в их рядах представлены ученые различных направлений, однако часть из основных членов Drastic пользуется псевдонимами, что не позволяет установить их личности.

Ранее исследователи утверждали, что первое упоминание о коронавирусе, ставшем причиной пандемии, относится еще к 2013 году и связано с заболеванием людей, добывавших в пещерах гуано летучих мышей.

Команда Drastic Research настаивает на детальном расследовании происхождения коронавируса и отстаивает теорию его искусственного происхождения.