Звезды заморозили яйцеклетки за 100 тысяч: как продлили молодость Макеева, Семенович, Пугачева

Анна Семенович пока не встретила мужчину мечты, поэтому выбрала — отложенное материнство Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Наташа Королева недавно придумала историю о том, как подарила свою замороженную яйцеклетку другу. Якобы, благодаря этому презенту, мужчина с помощью суррогатной матери стал отцом. Эту громкую историю продолжат обсуждать в выходные в программе «Звезды сошлись». Когда нет реальных историй, фантастика хорошо развлекает телезрителей.

Но есть звезды, которые с процедурой витрификации (заморозки) яйцеклеток связывают большие надежды на отложенное материнство. Отложенное оно у звезд чаще всего из-за отсутствия мужа в молодые годы – то есть в репродуктивном возрасте. На западе давно уже женщины сохраняют в молодые годы яйцеклетки, чтобы иметь шанс стать мамой после сорока лет. У нас большинство скрывают этот факт. Но есть смелые артистки, которые делятся своими честными историями. Первой стала Алла Пугачева, которая в 52 года заморозила свой биоматериал, благодаря этому предусмотрительному шагу после счастливого замужества смогла стать мамой. Сейчас детям-двойняшкам Максима Галкина и Аллы Пугачевой восемь лет.

41-летняя Анна Семенович прошла в этом году процедуру дважды, чтобы сдать побольше биоматериала. На наш вопрос – безопасная ли эта процедура, звезда ответила так: «Я сделала эту процедуру, и она совершенно не вредна для здоровья. Все мифы, связанные с заморозкой яйцеклеток, не подтверждаются ни с точки зрения науки, ни докторов. Мне это дает определенное спокойствие за репродуктивную функцию, исчезает психологическое давление; можно избавиться от мысли, что надо срочно бежать и хоть от кого-то да родить. Появилась возможность без оглядки на возраст ждать своего мужчину, выбирать достойного партнера и уже с ним заводить ребенка». По этой причине Семенович оплатила процедуру витрификация ооцитов и их хранение в частной клинике Москвы. Когда артистка выйдет замуж, то сможет сделать ЭКО в этой клинике или забрать свои клетки и полететь, например, в Майами – там множество клиник обслуживают богатых россиян.

39-летняя Анастасия Макеева пока не родила. Актриса пыталась стать мамой в прежних браках, но ничего не выходила. Макеева в этом году призналась: «Это генетическая особенность организма, мой диагноз очень маленький овариальный резерв». Сниженный овариальный резерв - это уменьшение количества или качества ооцитов, которое и приводит к нарушениям фертильности. Доктора считают, что больше шансов на успешную беременность если замораживать не ооциты, а сразу эмбрионы – так и делают замужние женщины. Когда Макеева была замужем за композитором Глебом Матвейчуком – у нее несколько лет не получалось забеременеть естественным образом. В 35 лет звезда обратилась к репродуктологу: «Я попробовала ЭКО, мой организм по-разному отзывался: у меня забирали яйцеклетки, оплодотворяли, проверяли качество эмбрионов. Подсадки не получилось, так как мы с Глебом развелись. Эмбрионы остались – этот биологический материал мой и Глеба. Но, естественно, что мы не можем его использовать». Сейчас Анастасия Макеева счастлива в новом браке, и собирается вновь проходить эту процедуру, чтобы стать мамой.

Анастасия Макеева сейчас счастлива в браке с Романом Мальковым. Актриса уже замораживала свой биологический материал Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

40-летняя Маша Малиновская к минувшему юбилею сделала себе подарок – витрификацию ооцитов. Телеведущая мечтает стать мамой еще один раз и понимает, что 40 лет – «пограничный возраст». Маша считает: «Это такой серьезный, пограничный возраст для женщины, когда она еще может с большей долей вероятности зачать здорового ребенка. Поскольку в мужчинах я немножечко разочаровалась… Решила, что мужчину можно ждать сколько угодно долго, а яйцеклетки у меня не молодеют. Поэтому я их заморозила».

35-летняя Ася Казанцева заморозила 8 яйцеклеток. Научный журналист объяснила: «Раньше надо мной, как над каждой женщиной тридцать плюс - тикал невидимый счетчик. Теперь он наконец заткнулся, и это огромное облегчение».

Витрифицированные ооциты могут храниться сколько угодно долго. Важно, чтобы соблюдались оптимальные условия для их хранения. Поэтому звезды выбирают вип-клиники услуги, которых стоит недешево.

Ценник: Все предшествующие процедуры, включая витрификацию ооцитов – от 100 до 150 тыс. руб.

Хранение биологического материала – от 2 тыс. руб. в месяц. Это цены в вип-клиниках, услугами которых чаще всего пользуются звезды.

А как у них?

52-летняя Дженнифер Энистон успела до 40 лет сделать криоконсервацию яйцеклеток, так как уже тогда не исключала вариант ЭКО. После 50 лет вынашивать беременность Энистон вряд ли решится, но услугами суррогатной матери воспользоваться может. В США сурматеринство стоит сейчас в четыре раза дороже, чем в России – от 12 млн. руб.

Этим летом Энистон в интервью психанула: «Иногда члены семьи или близкие люди могут позвонить с вопросами: «У тебя когда-нибудь будет ребенок?» Черт возьми! Когда и сколько лет понадобится, чтобы игнорировать эти глупости? Сейчас в моей жизни все очень спокойно. У меня есть работа, которую я люблю, люди, которые для меня много значат, у меня есть две собаки. Я просто очень удачливый и благословенный человек».

42-летняя Кортни и 40-летняя Ким Кардашьян прошли данную процедуру до 40 лет. А еще успели посоветовать подруге Пэрис Хилтон. 40-летняя светская дива пока не спешит становиться матерью, но биоматериал свой сохранила.

51-летняя Наоми Кэмпбелл вовремя прошла эту процедуру. А в этом году модель стала матерью – ее дочь родила суррогатная мать.

Ценник: в вип-клиниках США протокол, забор и витрификация ооцитов – от $5500 (400 тыс. руб.)