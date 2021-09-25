Бари Алибасов развелся с Федосеевой-Шукшиной, но обещал вернуться

Лидия Федосеева-Шукшина. Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина отметит свой день рождения в семейном кругу. Сейчас с ней рядом постоянно находится ее младшая дочь Ольга.

- Настроение и самочувствие у Лидии Николаевны хорошее. Летом она жила в своей квартире в Новой Москве. Отдохнула там, - рассказала kp.ru адвокат Федосеевой-Шукшиной Юлия Вербицкая-Линник. - Ольга за мамой присматривает и честно исполняет свой дочерний долг. Готовка, уборка квартиры, приём лекарств – это всё на Оле. Мария (актриса, средняя дочь Лидии Николаевны) большее рассуждает о духовых ценностях и высоких идеалах. Но делает это в основном дистанционно.

Какие еще новости... Летом 74-летний Бари Алибасов подал на развод с Лидией Николаевной (да-да, несмотря на многочисленные суды, громкие обвинения, они все еще оставались супругами). И суд удовлетворил его заявление. Лидия Николаевна тоже не возражала. 2 сентября их брак расторгли (они поженились 20 ноября 2018), но решение суда еще не вступило в законную силу. Теоретически его можно обжаловать в течение месяца (до 2 октября).

- Но мы этого делать не будем, - уверена Юлия Вербицкая-Линник. – Мы дорожим именем Лидии Николаевны. Хватит уже, народ устал от этой клоунады и выходок «любимого Бари». Надеюсь, что эта некрасивая (с точки зрения репутационных потерь) история закончилась. Дочери Лидии Николаевны счастливы, что развод состоялся.

Как говорят, на однокомнатную квартиру в Новой Москве (из-за этой "однушки" и разрушился брак Федосеевой-Шукшиной и Алибасова) претендует средняя дочь Лидии Николаевны – Мария. Как только возникает имущественный вопрос, Маша выходит из тени и не остается в стороне. Младшая дочь Ольга (которая больше всех хлопотала о том, чтобы маме вернулась квартира) считает, что Лидия Николаевна должна решить самостоятельно, а не под давлением, кому из наследников оставить квартиру.

А что происходит с вновь женихом Бари Алибасовым?

- Он звонит Лидии Николаевне и они общаются как ни в чем не бывало, хотя и не видятся, - говорит kp.ru Юлия Вербицкая-Линник. – Бари Каримович убеждает Лидию Николаевну, что «схему с разводом» придумали его новые адвокаты, которыми он очень доволен. Они порекомендовали ему развестись, уладить имущественные вопросы, а потом… снова жениться. Лидия Николаевна над ним посмеялась.

- Странная вся эта история. Зачем Алибасову вообще понадобился этот брак?

- Во-первых, они с Лидией Николаевной действительно давно знакомы и хорошо друг к другу относятся. Даже в самые тяжелые моменты он о ней отзывался уважительно. Во-вторых, свадьба и последующие события – это пиар-ход, на котором он хотел заработать. И когда неожиданно появилась возможность воспользоваться расположением Лидии Николаевны и прибрать к рукам её имущество в виде квартиры в Новой Москве, он этот шанс не упустил. Но, конечно, изначально квартира не была его целью, просто так получилось «по ходу пьесы». С учетом того, что Бари Каримович талантливый шоумен, он действительно сделал из своей женитьбы яркое шоу, но потом что-то пошло не так. Не знаю, сколько он сумел на этом шоу заработать, но то, что он подмочил свою репутацию, лично у меня не вызывает сомнения. Воспользовался слабостью своей пожилой и не очень разбирающейся в законах супруги и «отжал» её квартирку для своего молодого помощника, позже отказался квартиру возвращать, устроил из-за этого грандиозный скандал, проиграл суд… – все это разве не репутационные потери?

Напомним, что предметом судебных споров между Федосеевой-Шукшиной и Алибасовым стала однокомнатная квартира в Новой Москве, которую в сентябре 2019 года Лидия Николаевна подарила своему «молодому» мужу почти через год после свадьбы. Актриса уверяла, что она договорилась с Бари, которому очень доверяла, что он передаст эту «однушку» ее внукам-близнецам Фоке и Фоме (младшим детям Марии Шукшиной). В присутствии Алибасова и адвоката Сергея Жорина она подписала договор дарения. Через месяц после того, как имущество перешло Алибасову, ушлый продюсер переписал эту квартиру на своего помощника (одновременно водителя) Сергея Моцаря. Об этом Федосеева-Шукшина не знала. О том, что собственником квартиры стал помощник Алибасова, первой узнала Ольга Шукшина. Лидия Николаевна страшно расстроилась и через суд вернула свою квартиру.

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