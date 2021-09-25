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В мире25 сентября 2021 8:05

В США зафиксирован рекордный уровень убийств

Показатель стал самым высоким за последние 60 лет
Юрий МАЙБОРОДА
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Рост количества насильственных смертей отмечен по всей стране

Рост количества насильственных смертей отмечен по всей стране

Фото: REUTERS

Согласно опубликованным данным предварительного отчета ФБР, помимо пандемии и массовых волнений, прокатившихся по стране на фоне антирасистских выступлений, прошлый год отметился рекордным скачком убийств – количество случаев насильственной смерти выросло на 29%, сообщает The New York Times.

Подобных показателей не фиксировали с 1968 года, когда число убийств выросло на 12,7%. По заявлению бюро, в финальном отчете цифры могут измениться, но не кардинально – основные выводы можно делать уже сейчас.

В 2020 году количество убийств в США достигло 21,5 тысячи, увеличившись почти на 5000 по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, пика достиг и еще один показатель – число убийств с применением огнестрельного оружия. Доля таких преступлений поднялась до 77% среди всех убийств.

Рост количества насильственных смертей отмечен по всей стране, утверждают в ФБР, в городах с населением свыше 250 тысяч человек число убийств увеличилось на 35%, в менее крупных населенных пунктах - на 40%, а в самых маленьких городках с населением до 25 тысяч человек – на 25%.

При этом разницы между традиционно демократическими и республиканскими штатами нет.

Причину аналитики видят в пандемии, которая стала сильным стрессом для многих, а также в росте недоверия к полиции после гибели Джорджа Флойда и связанных с ней событий. Кроме того, по мнению экспертов, свою лепту в рост числа убийств вносит и рекордное увеличение количества огнестрельного оружия, находящегося на руках у граждан.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ