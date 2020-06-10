Джорджа Флойда похоронили в золотом гробу

«В гробу, в обыкновенном тёмном костюме, в устойчивых, грубых ботинках, подбитых железом, лежит величайший поэт революции». Этими словами Марина Цветаева начала стихотворную эпитафию Владимиру Маяковскому, погибшему в 1930 году.

Маяковского наших дней зовут Джордж Флойд. Вернее говоря, это тот Маяковский, которого мы заслуживаем. Тоже почти двухметровый и тоже в некотором роде поэт: в середине девяностых играл в рэп-группе с песнями наподобие «Добро пожаловать в гетто».

И тоже «голос поколения». Того поколения, которое всю сознательную жизнь сидело на вэлфере (соцпособиях) и фудстампах (приблизительный аналог продуктовых карточек для самых бедных).

Того поколения, которое голосовало за Демократическую партию — ведь её политики обещают покончить с белыми привилегиями, ещё сильнее бороться за права меньшинств, ещё шире распахнуть границы для «братушек из Сомали» (ведь их тоже угнетают), ещё больше вэлфера, ещё больше фудстампов, ещё больше расовых и гендерных квот в университетах и корпорациях.

Подытог: в Фейсбуке, одном из крупнейших и чуть ли не самом толерантном технологическом гиганте, расовое соотношение «технических работников» (программистов): белых — 48% (то есть уже в меньшинстве относительно всех других рас: это расизм или нет?); азиатов — 44%, латиносов — 4%, афроамериканцев — 2%, иных — 2%. А ведь большинство программистов — самоучки, на первых порах скачивают чужие программные коды из Сети, на их основе пытаются написать свои, лучше. Даже на «засилье белых привилегий в вузах, из-за которых нас лишают доступа к образованию», не пожалуешься.

Но вернёмся к Джорджу Флойду. Историю 46-летнего темнокожего сегодня знает, кажется, даже тот, кто не умеет читать. 25 мая в Миннеаполисе офицер Дерек Шовин и ещё трое полицейских попытались задержать Флойда, который расплатился фальшивой купюрой в $20 в соседней лавке. Копы применили силу, зафиксировали его на асфальте. Возможно, потому, что знали, кто перед ними: ранее у Флойда было несколько сроков за хранение наркотиков (общей продолжительностью почти 1,5 года), а потом ещё 4 года тюрьмы за нападение на женщину в её собственном доме.

Затем произошло то, чему нет оправдания: офицер Дерек Шовин (белый) 8,5 минут давил ногой на шею афроамериканца. Тот умер. Вскрытие показало, что Флойд был под наркотиками и мог скончаться от остановки сердца, а не от удушения. Но это уже никого не интересовало. Вспыхнули самые массовые беспорядки за всю историю США.

Похороны, как и вся жизнь «голоса поколения», вышли специфическими.Фото: REUTERS

И вот сейчас — спустя две недели — Флойда похоронили. В Хьюстоне, в Церкви Источника Хвалы (Fountain of Praise) — в этом городе он родился и провёл юные годы.

Похороны, как и вся жизнь «голоса поколения», вышли специфическими. Во-первым, в золотом гробу. (Технически — в позолоченном, но главное условие: «шоб дорохо-бахато» — соблюдено). Во-вторых, гроб перемещался в солидном кортеже: спорткар «Мазерати», чёрные джипы. Прямо воплощение детски-наивного представления о «мужицком рае», которые благодаря деньгам на свой вкус смогли воплотить эти дети гетто. Откуда деньги? Сердобольные люди перевели семье Флойда, включая «мать его детей» (дословно) несколько миллионов долларов.

Сам гроб везли в стеклянном ящике на конной повозке. Кортеж встречали экзальтированные почитатели; некоторые скандировали кричалки, сравнивая Флойда с Христом.

На церемонию прощания в церкви пустили «лишь самых близких» — 500 человек. (Ранее, впрочем, словно на похоронах Ленина, гроб был выставлен на всеобщее обозрение, чтобы проститься могли все желающие).

Выступил мэр Хьюстона, пообещал запретить полицейским применять «жёсткие фиксации», наподобие той, из-за которой погиб Флойд. Особенность такого рода захватов — если у человека на теле есть оружие (вплоть до «пояса смертника») — он не сможет привести его в действие. Потому что рукой не пошевелить.

Также власти пообещали: полиция теперь будет предупреждать, прежде чем стрелять. Удобно, наверное, особенно для преступников.

Между тем Флойд умер, но дело его живёт. В Сиэтле демонстранты захватили целый район, выставили импровизированные блокпосты, объявили его «зоной, свободной от расизма» (а заодно и полиции).

Другие достижения их борьбы: канал HBO на своей веб-платформе заблокировал фильм «Унесённые ветром» (опять-таки, «за расизм»; притом, что первый случай награждения «Оскаром» темнокожей актрисы в 1940 году состоялся как раз таки благодаря этой классической киноленте).

В Берд-Парке (Ричмонд, Вирджиния) толпа повалила статую Колумба — всё в рамках «борьбы с белыми привилегиями».

В Сакраменто (Калифорния) отмечены случаи, когда погромщики поджигают дома, где вывешен звёздно-полосатый флаг. «Флаг белых привилегий, долой его».

Наконец, Миннеаполис, с которого всё началось, готов ПОЛНОСТЬЮ упразднить полицию. Предполагается, что её заменит некая «общественная милиция» наподобие народно-революционной гвардии. Кто заменит людей, имеющих специфические компетенции — например, экспертов-криминологов — не ясно.

Что же дальше?

«Чего-то хотелось: не то конституции, не то севрюжины с хреном, не то взять бы да ободрать кого-нибудь. Заполучить бы куш хороший — и в сторону». (Салтыков-Щедрин).

Куш, действительно, заполучен: убытки от грабежей, мародёрств, поджогов магазинов, торговых центров и жилых домов оцениваются более чем в $10 млрд.

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