Светские итоги «Кинотавра»: Обиженная Розанова, ловелас Деревянко и смелая дочь Бодрова

Екатерина Шпица наконец-таки официально стала появляться перед репортёрами с мужем, фитнес-тренером Русланом Пановым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На закрытии «Кинотавра» многие вещи пошли не по плану. В Сочи стоят проливные дожди, звёздную дорожку отменили. Артисты, как слепые котята заползают в «Зимний театр». И в этой суете 60-летняя Ирина Розанова теряет свой билет. Ну, думает, не беда, народная артистка все-таки как-никак. Ан, нет, завернули.

- Не узнали, что ли они меня? - растеряно пожимает Ирина Юрьевна, приехавшая на «Кинотавр» с премьерой сериала «Самка Богомола», где она играет серийную убийцу.

Ирина Розанова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Ребят, вы последние скрепы советского союза не пускаете, - пошутила Розанова. Но шутка не прошла. Артистку оставили под дождём.

Благо в той же очереди оказалась звезда ток-шоу Анна Калашникова, которая пожертвовала своим билетом ради любимой актрисы.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне закрытия киносмотра удивил и Павел Деревянко, получивший впоследствии «Лучшую мужскую роль» за картину «Подельники».

В прошлом году Павел разошёлся с гражданской женой Дарьей Мясищевой после десяти лет совместной жизни и рождения двух дочерей.

Накануне закрытия киносмотра удивил и Павел Деревянко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Артист упорхнул тогда в объятия своей коллеги Аглаи Тарасовой. А после стал появляться в свете с длинноногими и как правило, блондинистыми дамами. Причём, похожими, как клоны. Да, Павел и сам не слепой, все видит. Поэтому представляя на «Кинотавре» очередную диву пояснил: «Это не Алёна, это новая девушка - Оксана!»

Звезда «Содержанок» 40-летняя Сабина Ахмедова, ранее не афишировавшая личное, появилась с бойфрендом Никитой.

Сабина Ахмедова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

И актриса Екатерина Шпица наконец-таки официально стала появляться перед репортёрами с мужем, фитнес-тренером Русланом Пановым.

На закрытии пара так нежно целовалась на красной дорожке, что гости киносмотра не удержались от криков «Горько!».

Как известно, имидж одиночки более привлекателен для публики, поэтому многие актёры прячут свои половины до победного. Всем ведь хочется быть секс-символами.

Внучка основателя «Кинотавра» Олега Янковского Елизавета тоже всегда держит своих бойфрендов в тени. Но сейчас 27-летняя Лиза встречается с известным актером Александром Палем. Такого, как говорится, не утаишь.

На «Кинотавре» в Сочи Лиза представляла конкурсный фильм «Подельники». На ковровой дорожке фестиваля наследница Янковского впервые появилась со своим 32-летним бойфрендом Александром Палем, который прилетел на киносмотр с картиной «рулевого» театра «Современник» Виктора Рыжакова «День мёртвых».

Внучка основателя «Кинотавра» Олега Янковского Елизавета Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Внучка Янковского появилась на премьере «Подельников» в чёрном платье силуэта «футляр», который дополнила серьгами и кольцом в белом золоте с бриллиантами и изумрудами. Украшения юной звезды ювелиры оценили в более 20 миллионов рублей.

Более скромна была на дорожке 23-летняя Ольга Бодрова, дочь покойного Сергея Бодрова -младшего и абсолютный триумфатор «Кинотавра».

Во-первых, Ольга Бодрова получила приз за лучшую женскую роль (кстати, это ее первая серьёзная работа в кино) в фильме «Море волнуется раз». Во-вторых, эта картина увезла главный приз киносмотра.

Ольга Бодрова, дочь покойного Сергея Бодрова -младшего Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в фильме Николая Хомерики «Море волнуется раз» у дочери Бодрова есть эротические сцены. Впрочем, артистка подчеркнула, что спокойно относится к подобным моментам, мол, разделась на экране по задумке режиссёра. Дескать, если режиссер оставил эти сцены, значит, они были художественно необходимы.

Видимо, такими же мыслями руководствовалась звезда «Содержанок» Ольга Сутулова, появившись на ковровой дорожке в блестящем нюдовом платье с очень откровенным декольте.

Ольга Сутулова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Мне муж сказал за тобой следить, - ссылаясь на актёра Евгения Стычкина, попытался прикрыть пикантный вырез Ольги Александр Цыпкин.

- А я смотрю, тут следить и следить! От души ты выбрала платье, - улыбнулся писатель.

Коллега Сутуловой по «Содержанкам» Владимир Мишуков (он там сыграл олигарха - Ред.) расточал комплименты в адрес Виктории Толстогановой.

- Шэрон Стоун приехала, она сегодня обливалась холодной водой, поэтому такая красивая, - обнял блондинку Мишуков.

По-дружески, конечно, поскольку неподалёку курсировал муж Толстогановой режиссёр Алексей Агранович, с которым актриса, кстати, познакомилась ровно десять лет назад на «Кинотавре».

А красавица Олеся Судзиловская терзалась на дорожке из-за платья.

- Только руку отпущу, оно падает. Так можно и голышом на дорожке остаться, - смеялась актриса.

По ее словам, мастерицы делали наряд не одну неделю, но, увы, не рассчитали с размером.

Олеся Судзиловская терзалась на дорожке из-за платья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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