Звёздная дорожка «Кинотавра»: Смелое декольте Ольги Сутуловой, сексапильная Олеся Судзиловская и скромная Паулина Андреева

Настоящие король и королева «красной дорожки» Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На ковровой дорожке закрытия «Кинотавра» не было привычного звездопада, как в прошлые годы. Увы, из-за отсутствия ковидных прививок многие артисты не смогли добраться до сочинского киносмотра. Однако дамы все равно блистали бриллиантами и откровенными нарядами. Насколько они были удачными сайту KP.ru разъяснил модный эксперт - стилист, амбассодор бренда «Lucky Group» Ирина Ковалевич.

Ирина Ковалевич Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Оголившиеся «Содержанки»

На протяжении всего «Кинотавра», да и вообще двух последних месяцев, в Сочи бушует непогода. Штормы, проливные дожди беспокоят «солнечный» город. Вот и этот раз ливень «замочил» красную ковровую дорожку настолько, что закрытие фестиваля пришлось проводить «под крышей».

Сабина Ахмедова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Однако наши звезды не отчаялись и поспешили отразить «климатические» перемены в своем гардеробе. Так, например, актрисы сериала «Содержанки» Сабина Ахмедова и Ольга Сутулова перевоплотились в «русалочек», - заметила стилист Ирина Ковалевич. - Ну, а как еще иначе назвать их блестящие и очень сексуальные наряды? Причем, и не скажешь даже у кого вышло более откровенно: у Ольги, надевшей телесное и глубоко декольтированное платье, или у Сабины, представшей перед публикой в коротком топе с юбкой.

Ольга Сутулова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Калашникова сверкнула ногами

- А вот кто всегда на сексапиле, так это Анна Калашникова. По-моему, еще не было ни одной красной дорожки, на которой бы звезда ток-шоу предстала бы в «обычной одежде». Без глубокого декольте или короткой юбки. В этот раз она себе тоже не изменила, украсив себя дивным платьем «цвета шампанского», разом открывающим все ее прелести. И ноги и «тылы». Единственное, что слегка подпортило наряд – это сережки артистки, - считает наш модный эксперт. - Анне бы следовало выбрать другие украшения для закрытия «Кинотавра». Более элегантные. Впрочем, возможно, мне стоит сделать девушке скидку, ведь прямо перед поездкой в Сочи ее ограбили, лишив бриллиантовых украшений почти на миллион рублей. Видимо пришла в том, что осталось, как говорится.

Анна Калашникова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Марина Зудина

- Вдова прославленного Олега Табакова актриса Марина Зудина не перестает восхищать публику. Ни смерть любимого супруга, ни разгоревшийся вслед за этим скандал с откровениями Елены Прокловой не отразились на внешности знаменитости. Марина выглядит просто потрясающе. На «красной» ковровой дорожке Зудина предстала в черном платье от Balman, которое не только отдало дань ее статусу, но и выгодно подчеркнуло прекрасную фигуру и новую стрижку. Впрочем, говорили на «Кинотавре» не только о ее наряде. Есть мнение, что в сердце Зудиной зажглись новые чувства, и сейчас она встречается с коллегой по цеху – актером Сергеем Буруновым. Впрочем, сама Марина эту информацию не подтверждает. Да, и Сергей Бурунов дефилировал на звёздной дорожке один, без пары.

Марина Зудина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Алена Свиридова

- Поймавшая вторую волну популярности благодаря ремейку своего хита «Розовый Фламинго» Алена Свиридова радовала гостей лаконичным платьем и прической времен «сухого закона». И если с волосами все отлично – Свиридова умеет и любит «играть в джаз». То платье с украшениями можно было выбрать и поинтереснее. Ведь и эпоха, и фигура 59-летней певицы дают простор для экспериментов со стилем. А так образ смотрится слишком «серым».

Алена Свиридова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Олеся Судзиловская

- Олеся Судзиловская буквально ослепила журналистов своей красотой. Единственное, что немного портило впечатление от королевского выхода Олеси, так это массивный бант, прикрепленный на ее платье. В некоторых ракурсах он скорее напоминал подушку. С другой стороны, это тоже неплохо. И отсылает нас к одному из домашних трендов пандемии.

Олеся Судзиловская Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Чулпан Хаматова

- А вот Чулпан Хаматова на сей раз решила поскромничать на дорожке. Актриса была одета в черный бесформенный «мужской» пиджак. Такой образ считался ультрамодным в 2019 году. Впрочем, он бы и сейчас привел в восторг феминисток. Строго, ничего лишнего. Прекрасный пример того, насколько сексуальной может быть женская «мужественность».

Чулпан Хаматова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Амалия Мордвинова

- Амалия Мордвинова, как всегда, привлекает яркой, эклектичной красотой. Актриса не боится носить платья смелых расцветок и необычного кроя. В этот раз, например, она надела платье с элементами «шахматной доски». На любой другой девушке такой наряд смотрелся бы безумно, а Мордвиновой даже идет.

Амалия Мордвинова, как всегда, привлекает яркой, эклектичной красотой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Паулина Андреева и Федор Бондарук

- Настоящие король и королева «красной дорожки» Паулина Андреева и Федор Бондарчук. В течение кинофестиваля многие говорили о размолвке между супругами, так как первые несколько дней Федор посещал показы «Кинотавра» в одиночестве. Однако под конец влюбленные опровергли эти слухи, например, появившись вместе на закрытии. И хотя пара была одета весьма лаконично - в черно-белой гамме – их выход все равно смотрелся достаточно ярким событием. Также отметим изменения произошедшие во внешности Паулины. Складывается ощущение, что звезда сериала «След» будто бы слегка набрала в весе, что вполне естественно после родов. Однако это тот случае, когда лишние не портят, а скорее украшают женщину.

Паулина Андреева и Федор Бондарчук Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Ольга Рудыка

- Еще одна дива в блестках. Телеведущая и героиня клипа Димы Билана Ольга Рудыка пришла на закрытие «Кинотавра» в блестящем золотом платье, дополнив его такими же блестящими золотыми носками.

На подиумах дизайнеры экспериментируют с носками и платьями давно. Например, тренд 2021 - носить носки разного цвета, по крайней мере, так нам советует модный дом Gucci. Подобная мода в «третьей столице» России до сегодняшнего дня считалась исключительно пляжной.

Ольга Рудыка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Екатерина Шпица

- Волна хейта от модных критиков обрушилась на Екатерину Шпицу после нескольких ее выходов на дорожки «Кинотавра». Видимо, актриса читала эти отзывы и в этот раз решила обезопасить себя, придя на закрытие в классическом черно-белом платье-футляре, подчеркивающем ее идеальные формы. Казалось бы! Ничего лишнего строгое платье, простые, но удобные туфли и никаких интересных украшений. Критики должны быть довольны. Однако некоторые из них могут счесть образ слишком безопасным, а потому скучным.

Екатерина Шпица Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Виктория Толстоганова

- Белая королева «Кинотавра» Виктория была интригующе красива в пышном платье оттенка «слоновой кости». Эффектным дополнением к образу и дорожке стала красная помада, подчеркнувшая звездный статус гостьи.

Виктория Толстоганова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Варвара Шмыкова

-Нет, ощущения, что звезда сериала «Чики» Варвара Шмыкова понимает, что пришла на закрытие кинофестиваля. Платье такого фасона скорее уместно для рабочих будней или пикника с друзьями, нежели чем для вечернего мероприятия. Тоже самое можно сказать и о прическе. Единственное, что делает его хоть сколько-нибудь праздничным, то это блестки. Но и при таком фасоне наряд не придают девушке хоть сколько-нибудь «звездного» статуса.

Варвара Шмыкова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Захарова

- Женственное платье телесного цвета очень выгодно подчеркивает ноги Елены Захаровой, но совершенно не подчеркивает ее грудь и талию. Очень жаль! Ведь фигура 45-летней звезды действительно девичья. Просто грех ее не показать! Однако в этот раз дива решила иначе, дополнив свой нейтральный наряд такими же скучными туфлями и клатчем.

Елена Захарова Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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