В октябре у бюджетников вырастут зарплаты: экономист объяснил, кого ждет прибавка

С октября обычно индексируют зарплаты врачам, учителям, работникам высшей школы, сотрудникам учреждений культуры Фото: Олег ЗОЛОТО

Со следующего месяца многим российским бюджетникам повысят оклады.

- С октября обычно индексируют зарплаты врачам, учителям, работникам высшей школы, сотрудникам учреждений культуры и т. д. Индексация может коснуться и сотрудников других сфер: например, егерей, лесников, - говорит Александр Сафонов, проректор Финансового университета при правительстве РФ.

Почему именно с октября? По закону, зарплаты бюджетников должны поднимать каждый год. Но с какой даты полагается индексация, зачастую решают региональные власти, потому что зарплаты многим категориям бюджетников платятся именно из казны краев и областей.

- Практика повышать зарплаты бюджетников с 1 октября сложилась еще в 90-х и «нулевых» годах, когда в бюджете было мало средств и таким образом экономились деньги. Это самый дешевый вариант индексации заработка: по сути, повышается только зарплата за IV квартал текущего года. Кроме того, на лето приходится сезон отпусков. И если повышать зарплаты с октября, то не нужно оплачивать отпускные по повышенной ставке, - объясняет Александр Сафонов.

Так что чем богаче регион, тем раньше он может провести индексацию. Но 72 из 85 российских регионов - дотационные, местные власти не могут позволить себе лишних трат. Поэтому и оттягивают момент индексации до последнего.

На сколько именно вырастут зарплаты, точно сказать нельзя - все это, опять же, решается на местах и зависит от «богатства» региона. По закону, размер индексации зависит от инфляции за прошлый год, а она составила 4,9%. Однако зарплаты могут увеличить и на другой процент - например, если в начале года вам уже повышали оклад, то сейчас процент индексации будет ниже прошлогодней инфляции. Или, наоборот, зарплаты могут вырасти больше, чем на 4,9%. Например, если в какой-то отрасли дефицит кадров, то власти могут пойти на более серьезную индексацию, чтобы привлечь туда специалистов.

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