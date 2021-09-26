Кто разрешил Бузовой перепеть Пугачеву: продюсер «Дуэтов» раскрыла секреты нового телешоу

Ольга Бузова и Татьяна Буланова - дуэт БуБу - произвел фурор во втором выпуске шоу. Фото: предоставлено «WeiT Media».

Недавно на канале «Россия-1» стартовало новое шоу «Дуэты», где артистам приходится петь вслепую - это очередной хит от компании «WeiT Media», известной своими рейтинговыми программами - «Маска», «Ну-ка, все вместе!», «Ты супер!», «Один в один» «Фактор страха» … Журналист kp.ru побывал на съемках телепроекта и своими глазами увидел, как куют развлекательный контент, который скрасит наши промозглые осенние вечера.

Павильон в «Мосфильме» поразил не только обилием знаменитостей, но и супертехнологичной конструкцией сцены, которую специально для премьеры строили несколько месяцев. Фишка «Дуэтов» в том, что до конца выступления звезд на сцене разделяет зеркальная стена, друг друга они не видят и не слышат - голос напарника в наушниках искажен до неузнаваемости, и только для зрителей сразу звучит оригинал. Невидимый партнер может тебя перепеть или, наоборот, испортить хит, тем более, что все происходит вживую. А значит, знаменитостям придется понервничать...

Юлия Сумачева - продюсер самых рейтинговых шоу: "Маска", "Ты супер!", "Один в один" и других. Фото: предоставлено «WeiT Media».

В каждой программе по 8 дуэтов, которые не повторяются от выпуска к выпуску. Так, например, в первом шоу зрителей удивил союз Надежды Бабкиной и Аниты Цой, которая из-за сломанной ноги появилась на сцене в инвалидном кресле. А Ольга Бузова и Татьяна Буланова во второй программе не испугались перепеть знаменитую «Сильную женщину» Пугачевой. Ведущие Николай Басков и Сергей Лазарев оказались очень острым «дуэтом» и постоянно подкалывали участников.

- Оля, ну как сыграла, как сыграла... Сразу чувствуется мхатовская школа! Кстати, мы уже знаем, как вам назвать дуэт - БуБу! - веселились напарники, и далеко не всегда их реплики были столь безобидны...

Останутся ли шутки на грани фола в эфире, и как «дирижировать» нестройным хором капризных звезд, «Комсомолка» узнала у генерального продюсера «WeiT Media» Юлии Сумачевой, которая не просто контролирует съемки, но и отвечает за телепроект от начала до конца.

Так выглядит сцена с сюрпризом. Какой же партнер достанется Любови Успенской? Фото: предоставлено «WeiT Media».

БУЗОВА И БУЛАНОВА – СИЛЬНЫЕ ЖЕНЩИНЫ

- Юля, как весело у вас на съемках! А в эфире, наверняка, все самое классное вырежут…

- А вот и нет. Мы как раз этого и добиваемся: показать зрителю живую атмосферу и настоящие эмоции. Так что шутки сохраним максимально.

- Как распределялись дуэты? Кто дергал за веревочки и ставил артистов в пару?

- Дуэты формирует большая команда экспертов: продюсерская группа, где я нахожусь, музыкальная, креативная. Это всегда мозговой штурм. Но на самом деле, сам по себе дуэт – это не главное. Главное - создать интересные истории, которые раскроют героев для зрителя с другой стороны. И это не только про выступление на сцене. Отдельно еще снимаются профайлы: сначала звезды рассказывают, с кем хотят выступить и почему. А потом делятся впечатлениями от сценического номера. Поверьте, это очень интересно смотреть.

- А кто выбирает песни? Бузова, например, призналась, что никогда не осмелилась бы сама перепеть Пугачеву. А в итоге они с Таней Булановой исполнили «Сильную женщину».

- Мы предлагаем участникам несколько вариантов. Про Олю и Таню изначально было известно, что они дружат. Стали думать - а что такого эдакого они могли бы спеть? И тут пришла идея с «Сильной женщиной», ведь этот хит характеризует как одну, так и другую артистку.

Поющая ведущая преобразилась ради хита Пугачевой. Фото: предоставлено «WeiT Media».

- Кого из звезд было сложнее всего заполучить в «Дуэты»?

- Всех! Когда в шоу такое количество артистов, почти невозможно собрать их в одно время в одном месте. Представьте, что у вас на площадке 128 артистов-участников (именно столько звезд споют в «Дуэтах». – Ред.), еще двое знаменитых ведущих, еще живой оркестр... А ведь у всех напряженный график, большая загруженность. Плюс человеческий фактор. Один человек не смог прийти из-за гастролей или болезни – приходится в последний момент отменять весь дуэт.

Искрометный дуэт ведущих - Сергей Лазарев и Николай Басков. Фото: предоставлено «WeiT Media».

«НА МЕНЯ КИРКОРОВ НЕ РУГАЛСЯ НИКОГДА»

- Как вам работается со звездами? Все-таки капризная публика: одному подавай смузи и свежевыжатый сок, другому отдельную гримерку…

- Для нас это не проблема. Мы предоставим все, что нужно. А гримерки и так у всех отдельные, ведь до выхода на сцену участники не могут пересекаться друг с другом. Открою вам тайну: мы сейчас снимаем в одном павильоне, а звезды сидят в другом. Мы их привозим так, чтобы они друг друга нигде не встретили. Они даже заходят с разных входов …

- А есть ли специально обученный человек, может, звездный психолог, который решает конфликты на площадке?

- Хмм… Похоже, что это я! Все наше производство завязано на людях, будь то артист, режиссер, администратор или осветитель. Конечно, конфликты случаются. Но задача продюсера – сделать так, чтобы все работало как единый организм. Нельзя сказать, что все зависит, например, от кого-то одного: Николая Баскова или Филиппа Киркорова.

- А не страшно, когда Филипп топает ногой: «Все не так, работать не умеете!»?

- Я не знаю, кому он топает – у нас с Филиппом все очень легко решается! На меня он ни разу не ругался. Для меня все люди на проекте равны. Звездным составом не сложнее дирижировать, чем операторами или звукорежиссерами. Скорее, наоборот: иногда артисты даже более восприимчивы к каким-то просьбам или задачам, хотя у нас очень слаженная съёмочная группа.

"Блестящие" снова в деле: Анна Семенович и Юлия Ковальчук. Фото: предоставлено «WeiT Media».

- Какие есть фишки работы с каждым отдельно? От чего зависит, например, хорошее настроение Надежды Бабкиной или Сергея Лазарева?

- Я не задумываюсь об этих фишках. Моя задача – сделать все возможное, чтобы артист максимально хорошо себя чувствовал, выступал и нравился зрителю. Это абсолютно совпадает с целями звезд, так как преумножает их славу. Поэтому мы работаем в мире и согласии.

- И что, пожурить можете?

- Конечно. Если артист опаздывает, я с него за это спрошу. И ровно также это действует в обратную сторону: я всегда должна быть в тайминге. Когда мы нанимаем уборщицу на работу, мы хотим, чтобы она пришла вовремя и вымыла полы. Когда мы зовем артиста, мы хотим, чтобы он хорошо выглядел и дарил людям праздник. У каждого своя работа.

- Какая вы строгая! Они вас не боятся?

- Не-е-е-ет, мы друг друга уважаем и любим. Но это не значит, что можно плохо вести себя на площадке и оскорблять съемочную группу. Я всегда остановлю этот процесс. Мне кажется, так в любом производстве. У нас как на заводе: каждый выполняет свою задачу и на выходе получается конечный продукт. Зрителю нужен готовый классный результат. Наша внутренняя кухня никого не интересует, хотя мы постоянно снимаем бекстейджи, где можно увидеть все закулисье.

Еще один неожиданный дуэт - Гоша Куценко и Кристина Орбакайте. Фото: предоставлено «WeiT Media».

ЧТО НУЖНО ЗРИТЕЛЮ В ПАНДЕМИЮ

- Сколько нужно человек, чтобы снять такое шоу? И сколько времени – от момента, когда загорается лампочка-идея до первого съемочного дня?

- У нас на площадке одновременно находится около 500 сотрудников. Плюс артисты, массовка. А идея… На самом деле, это французский проект «Mystery Duets», который вышел в начале года. Я посмотрела его и поняла: это однозначно будет популярно, приобрела права на проект. Телеканал «Россия-1» также увидел в проекте большой потенциал и заказал его производство. Например, сцена с уникальными закрывающимися-открывающимися «кабинками» и зеркальной стеной была создана эксклюзивно для «Дуэтов». На ее эскиз потребовалось около двух месяцев, на производство декораций – еще месяц, и около трех недель мы все монтировали. А весь путь от первого просмотра французского шоу до сегодняшнего дня занял порядка семи месяцев.

- То есть вы постоянно мониторите зарубежные телепроекты?

- «WeiTMedia» является партнером компании Banijay – мирового лидера в производстве контента, поэтому я отсматриваю очень много различных проектов. А затем, руководствуясь своей интуицией, решаю, на что сделать ставку.

Юлия Сумачева с Николаем Басковым сотрудничают не впервые. Фото: предоставлено «WeiT Media».

- Звучит рискованно. А что, если потом это окажется никому не нужно?

- Да, риск есть, но это часть моей работы. Я смотрю очень много проектов, анализирую, выбираю, что лучше. При этом за все время существования телевидения были реализованы тысячи идеи, произведены тысячи форматов. И это палка о двух концах. С одной стороны, есть, из чего выбрать. А с другой, как говорит зритель, «смотреть нечего!». Поэтому я постоянно в поиске. А кроме того, мы создаем и свой оригинальный продукт. Хотя телеканалам, надо признать, это менее интересно. Для абсолютно нового шоу надо снимать пилоты, смотреть, интересно ли получается, тратить деньги… Куда проще ткнуть пальцем в уже готовый проект с хорошим рейтингом и сказать: «Хочу так».

- Получается, вы тот человек, который выбирает, чем развлекать миллионы россиян. Какие программы сейчас нужны зрителю? Пандемия как-то изменила предпочтения?

- Мне кажется, в пандемию, как и во времена Великой депрессии, люди не хотят погружаться в ежедневные проблемы и обсуждать происходящее. Когда по телевизору или даже в Интернете со всех сторон говорят о болезни, смертности и прививках, человеку хочется просто отвлечься. Посмотреть что-то доброе, искреннее, максимально раскрепощенное. Люди хотят видеть не наигранные эмоции, а настоящее проживание момента, разделять эти эмоции – радоваться, плакать, сопереживать. Сейчас нужны неподдельные чувства и реальные человеческие истории.

Дава и Лена Катина - один из самых ярких дуэтов первого выпуска шоу. Фото: предоставлено «WeiT Media».

- Прямо как в Инстаграме, когда звезды выходят в эфир без макияжа, смеются, ругаются, льют слезы… Получается, эта же естественность пришла на ТВ?

- Да, эта тенденция прослеживается уже не первый год. И людям интересны не только звезды. Мы видим, что сейчас совсем не обязательно завоевывать публику пением или танцами, достаточно проявить харизму и быть открытым, не бояться впустить чужих людей в свою жизнь. Если раньше были нерушимые телевизионные каноны, как именно надо показывать героев, то сейчас мы просто делаем людей людьми.

А еще сильно поменялась структура нашей работы. Раньше был телеканал, от которого приходил заказ. А сейчас мы идем от продукта. Если у тебя есть классное шоу, ты в любом случае найдешь, где его выпустить. Хоть в соцсетях, хоть на видеохостинге, хоть в онлайн-кинотеатре. Content is king.