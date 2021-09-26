Эдвард Бил - о ДТП, попытке откупиться и разводе с женой: "Не скажу, что мы — плохие. Просто не повезло"

Блогер Эдвард Бил

В середине июля Пресненский суд Москвы приговорил Эдуарда Биля (ютуб-блогер и пранкер Эдвард Бил) к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года за ДТП, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась на Новинском бульваре, когда Audi блогера вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo — серьезно пострадала Мария Артемова, которая была за рулем. Защита заявляла о «предсмертном состоянии» женщины — теперь ей нужно заново учиться ходить, пока она ездит на коляске. Спустя полгода после аварии Эдвард дал большое интервью Карине Кросс и объяснил, что вылетел на встречку, просто потому что не хотел повредить машину, взятую на тест-драйв.

ПРО ДТП

«Я перестраивался из ряда в ряд - «шашечки» - и автомобиль, который ехал впереди, перестраивается вместе со мной. И тут я понимаю, что на скорости у меня два варианта: ударить эту машину, которую я взял на тест-драйв, или улететь в отбойник. Он смещается назад без поворотников, а я уже пролетаю и вижу отбойник и встречку (на которую в итоге и выехал Бил, обойдя отбойник). На встречной не было машин. Психологически я понимал, что там есть проезд. Как будто еще одна полоса. И как бы это странно и страшно не звучало, я просто не хотел ударить чужой автомобиль. В итоге я сделал самое худшее — выбрал дорогу, которая привела к трагедии. Выезжавшую Polo я не видел, мы столкнулись с ней на выезде».

ПРО 600 ШТРАФОВ ЗА НАРУШЕНИЕ ПДД

Фото: Instagram.com

«Машина Audi RS 6, на которой я попал в ДТП, мне не принадлежала. Я брал машины на тест-драйв у разных людей (для обзоров в Youtube). А в СМИ написали, что штрафы мои. Я их не собирал. Это были штрафы владельцев машины, но не мои. У меня были штрафы на ней, но не такое количество»

ПРО ПОПЫТКУ ОТКУПИТЬСЯ

«Я реально пытался поднимать вопрос на очень серьезный уровень. Никто не помог. Мне показалось, что они как будто специально решили: «Пусть тонет, пусть тонет, пусть тонет». Мне казалось, что я как будто в большом океане, я выпал из корабля, я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог кроме меня самого».

Скандальный блогер, осужденный за аварию в центре Москвы, рассказал, что же стало ее причиной

ПРО КОМПЕНСАЦИЮ В 11 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

«Цифры нереальные: кто-то говорит 20 миллионов, кто-то 11 миллионов. Они взяли эти цифры с потолка. Она неправильные. Я сразу заплатил и за машину, и за ущерб семь с половиной миллионов рублей. И плюс к этому каждый месяц до ее полного восстановления я обязан платить по 250 тысяч рублей. Независимо от того, сколько оно продлится. Сумма может дойти до 10 миллионов рублей. Откуда такая сумма? Я так решил и предложил. А по закону, если б я сказал, что прав и не буду ничего предлагать, то заплатил бы до 1 миллиона рублей. Но моя компенсация повлияла на то, что она забрала заявление».

ПРО РАЗВОД С ЖЕНОЙ

Фото: Instagram.com

«В 2017 году она (Диана Биль) подала на развод, а в этом году — я (девушка находится на 7 месяце беременности). Почему? Потому что так происходит, такая жизнь ******. Мы жили как бы вместе, но не вместе. Как будто два разных человека. Спустя столько лет после того, как я начал работать и зарабатывать, пришла популярность, известность и влияние, я отклеился от нее. Главная проблема — мои измены. Я был с другими, да, но не душой. Не по-настоящему. То есть из семьи я не уходил и ни с какой девушкой не оставался. Хотя мог. Диана всегда знала про измены. И говорила, что никуда не уйдет, и мы будем вместе»

Авария случилась на Новинском бульваре, когда Audi блогера вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo — серьезно пострадала Мария Артемова

ПРО РАСКАЯНИЕ

«Могло быть гораздо хуже. Может быть, с виду покажется, что мне ****. Но я как мужчина закрыл все вопросы перед Марией Артемовой. Рано или поздно этому [безрассудству] приходит конец. Со мной это произошло. Я хотел бы выразить благодарность людям, которые поддерживали меня на протяжении всех этих месяцев. Много кто приходил ко мне домой, оставляли подарки для меня и дочери, открытки, чипсы, колу. Я был в шоке! Для меня многое открылось и стало понятным [после этой трагедии]. И пришло осознание: остановись, побереги себя. Это была красная линия, я на нее наступил. Мне дали второй шанс. Третьего не будет. Не скажу, что мы — плохие. Просто не повезло. А невезение связано с халатностью на дороге».