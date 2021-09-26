Эдвард Бил - о ДТП, попытке откупиться и разводе с женой: "Не скажу, что мы — плохие. Просто не повезло"

Блогер Эдвард Бил
В середине июля Пресненский суд Москвы приговорил Эдуарда Биля (ютуб-блогер и пранкер Эдвард Бил) к двум годам ограничения свободы и лишению прав на три года за ДТП, в результате которого пострадала женщина. Авария случилась на Новинском бульваре, когда Audi блогера вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo — серьезно пострадала Мария Артемова, которая была за рулем. Защита заявляла о «предсмертном состоянии» женщины — теперь ей нужно заново учиться ходить, пока она ездит на коляске. Спустя полгода после аварии Эдвард дал большое интервью Карине Кросс и объяснил, что вылетел на встречку, просто потому что не хотел повредить машину, взятую на тест-драйв.
«Я перестраивался из ряда в ряд - «шашечки» - и автомобиль, который ехал впереди, перестраивается вместе со мной. И тут я понимаю, что на скорости у меня два варианта: ударить эту машину, которую я взял на тест-драйв, или улететь в отбойник. Он смещается назад без поворотников, а я уже пролетаю и вижу отбойник и встречку (на которую в итоге и выехал Бил, обойдя отбойник). На встречной не было машин. Психологически я понимал, что там есть проезд. Как будто еще одна полоса. И как бы это странно и страшно не звучало, я просто не хотел ударить чужой автомобиль. В итоге я сделал самое худшее — выбрал дорогу, которая привела к трагедии. Выезжавшую Polo я не видел, мы столкнулись с ней на выезде».
Фото: Instagram.com
«Машина Audi RS 6, на которой я попал в ДТП, мне не принадлежала. Я брал машины на тест-драйв у разных людей (для обзоров в Youtube). А в СМИ написали, что штрафы мои. Я их не собирал. Это были штрафы владельцев машины, но не мои. У меня были штрафы на ней, но не такое количество»
«Я реально пытался поднимать вопрос на очень серьезный уровень. Никто не помог. Мне показалось, что они как будто специально решили: «Пусть тонет, пусть тонет, пусть тонет». Мне казалось, что я как будто в большом океане, я выпал из корабля, я тону, они все на лодках и вот так вот смотрят на меня. И никто мне не помог кроме меня самого».
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«Цифры нереальные: кто-то говорит 20 миллионов, кто-то 11 миллионов. Они взяли эти цифры с потолка. Она неправильные. Я сразу заплатил и за машину, и за ущерб семь с половиной миллионов рублей. И плюс к этому каждый месяц до ее полного восстановления я обязан платить по 250 тысяч рублей. Независимо от того, сколько оно продлится. Сумма может дойти до 10 миллионов рублей. Откуда такая сумма? Я так решил и предложил. А по закону, если б я сказал, что прав и не буду ничего предлагать, то заплатил бы до 1 миллиона рублей. Но моя компенсация повлияла на то, что она забрала заявление».
Фото: Instagram.com
«В 2017 году она (Диана Биль) подала на развод, а в этом году — я (девушка находится на 7 месяце беременности). Почему? Потому что так происходит, такая жизнь ******. Мы жили как бы вместе, но не вместе. Как будто два разных человека. Спустя столько лет после того, как я начал работать и зарабатывать, пришла популярность, известность и влияние, я отклеился от нее. Главная проблема — мои измены. Я был с другими, да, но не душой. Не по-настоящему. То есть из семьи я не уходил и ни с какой девушкой не оставался. Хотя мог. Диана всегда знала про измены. И говорила, что никуда не уйдет, и мы будем вместе»
Авария случилась на Новинском бульваре, когда Audi блогера вылетела на встречную полосу и врезалась в Volkswagen Polo — серьезно пострадала Мария Артемова
«Могло быть гораздо хуже. Может быть, с виду покажется, что мне ****. Но я как мужчина закрыл все вопросы перед Марией Артемовой. Рано или поздно этому [безрассудству] приходит конец. Со мной это произошло. Я хотел бы выразить благодарность людям, которые поддерживали меня на протяжении всех этих месяцев. Много кто приходил ко мне домой, оставляли подарки для меня и дочери, открытки, чипсы, колу. Я был в шоке! Для меня многое открылось и стало понятным [после этой трагедии]. И пришло осознание: остановись, побереги себя. Это была красная линия, я на нее наступил. Мне дали второй шанс. Третьего не будет. Не скажу, что мы — плохие. Просто не повезло. А невезение связано с халатностью на дороге».